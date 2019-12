The Mandalorian, Pedro Pascal non è dentro l'armatura in tutti gli episodi!

Pedro Pascal ha usato delle controfigure in un episodio di The Mandalorian perché era impegnato a teatro e non poteva essere sul set, nella serie non è sempre lui il Mandaloriano.

Pedro Pascal non ha sempre indossato l'armatura del cacciatore di taglie protagonista di The Mandalorian. A confermarlo è la regista Bryce Dallas Howard che, in una intervista a Vulture, ha spiegato che sono state usate delle controfigure dell'attore durante le riprese del quarto episodio della serie ambientata nel mondo di Star Wars.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

Bryce Dallas Howard ha raccontato che mentre girava l'episodio di The Mandalorian, il suo protagonista, Pedro Pascal, non era presente sul set perché era impegnato con uno spettacolo teatrale: "Era a Broadway per interpretare il Re Lear, perciò durante la mia puntata non ho potuto lavorare con Pedro". Dentro l'armatura c'erano infatti le sue due controfigure, Lateef Crowder e Brendan Wayne, quest'ultimo come si capisce dal cognome è il nipote del leggendario John Wayne.

The Mandalorian: il protagonista nella prima puntata della serie

La Howard ha proseguito: "Ho lavorato con Wayne per la maggior parte delle riprese ed è stato fantastico. Ha dato tutto se stesso al personaggio". Pascal è poi intervenuto in post produzione registrando le sue battute; come si può, infatti, notare la voce è proprio la sua. Tra lui e Wayne c'è stata inoltre una collaborazione reciproca molto stretta per rendere uniformi movimenti e gesti del Mandaloriano indipendentemente da chi vi fosse dentro l'armatura a interpretarlo.

The Mandalorian e Star Wars: origini e storia dei Mandaloriani della serie TV Disney+