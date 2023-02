The Mandalorian: Pedro Pascal confessa di "non vedere un ca**o" quando indossa l'elmo mandaloriano

A quanto pare Pedro Pascal non vede assolutamente niente quando indossa il suo elmo mandaloriano sul set di The Mandalorian.

Uno dei tratti distintivi del personaggio di Boba Fett è proprio la sua particolarissima armatura. Negli anni questa è diventata non soltanto il simbolo di un personaggio ma di una saga cinematografica estremamente ampia e longeva, tanto da tornare anche in una serie tv dedicata. Così Pedro Pascal ha raccolto quest'eredità con il suo personaggio in The Mandalorian, rivelando che tutta la sua bellezza esterna si compensa con la scomodità nell'indossarla.

"È come indossare un guanto dalla testa ai piedi con dei pesi sopra", ha detto Pedro Pascal in una recente intervista con Empire, raccontando cosa si prova ad indossare il Beskar di Din Djarin. A quanto pare oltre a nascondere lo sguardo del suo portatore gli nasconde anche il mondo che lo circonda. La star della serie ha sottolineato: "È ironico che tu non riesca a vedere alcuna espressione facciale rendendo il personaggio reale, ma al contempo non puoi vedere un ca**o!".

Anche se nel tempo hanno cercato di migliorare l'elmo che si vede in The Mandalorian e altrove, Pascal ha confermato che la situazione cecità non è cambiata: "Hanno continuato a rifinirlo e renderlo più confortevole, ma è come diventare ciechi. Il tuo respiro annebbia completamente la fessura attraverso la quale puoi vedere. Non c'è visione periferica. Se c'è un buco ci cado dentro. Quando ce l'hai addosso, però, ti senti immediatamente potente, protetto, pericoloso e come un protettore".

Vi ricordiamo che The Mandalorian 3 ritorna su Disney+ a partire dal 1 marzo. Dopo l'uscita del trailer c'è tanto su cui riflettere.