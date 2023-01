The Mandalorian 3, il nostro commento al trailer: la strada per Mandalore

The Mandalorian è uno dei prodotti recenti di Star Wars che in breve tempo è entrato sia nel cuore degli appassionati più puri dell'universo di George Lucas che dei neofiti. Un'opera trasversale capace di unire generazioni, guardando sempre al passato, ma con i piedi ben piantati al futuro del franchise. In ogni inquadratura, infatti, si avverte un amore profondo nei confronti di un mondo galattico che purtroppo sta vivendo il momento peggiore di sempre. Insieme a capisaldi come Star Wars Rebels, Star Wars: le guerre dei Cloni e alla recente Andor, The Mandalorian è una delle poche certezze in un cosmo narrativo sempre più sfilacciato e debole. L'episodio 8 della seconda stagione ci aveva lasciato nel 2020 con un colpo di scena memorabile, un destino insolito per Grogu e una resa dei conti sempre più vicina per il nostro Din Djarin (Pedro Pascal). Mentre attendiamo l'arrivo della terza stagione, previsto per il 1° marzo 2023, andiamo ad analizzare il trailer delle nuove puntate, già ampiamente carico di contenuto e forma.

Mandalore

The Mandalorian 3: un'immagine tratta dal trailer della stagione

Ne Il salvataggio, si anticipa un possibile scontro futuro tra il protagonista e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), mandaloriana fondamentalista che sta cercando di riottenere il controllo di Mandalore. Ora che Djarin, avendo sconfitto Moff Gideon (Giancarlo Esposito), è il proprietario della Dark Saber, l'unico modo che ha Bo-Katan per ottenere la spada è proprio combattere il nostro eroe. Chiaramente, come si nota nel trailer, proprio il luogo sopramenzionato avrà un peso imponente nella trama della terza stagione, con il personaggio principale che si reca proprio a Mandalore per chiarirsi, una volta per tutte, con tutti i vari clan di mandaloriani. Da quello che osserviamo, Djarin sembra lottare affianco dei suoi fratelli in diverse occasioni, quindi non sappiamo se la sfida con la guerriera sarà successivo o se realmente ci sarà. Una cosa è certa: finalmente scopriremo altri dettagli fondamentali sul passato del Mandaloriano e sul suo pianeta d'appartenenza, approfondendo un elemento narrativo cardine dell'universo di Star Wars.

Mai dimenticare l'Ordine 66

The Mandalorian 3: un'immagine tratta dal trailer della stagione

L'esplosivo plot twist contenuto nel finale della seconda stagione riguarda l'arrivo improvviso del leggendario Luke Skywalker (Mark Hamill), che soccorre Din Djarin, prendendo poi come suo allievo il piccolo Grogu. Una scena che ha totalmente sconvolto e galvanizzato gli appassionati di Guerre Stellari, ponendo fine (apparentemente) all'arco narrativo del piccolo Yoda e parallelamente portando su schermo, per la prima volta, un Jedi nell'opera. Abbiamo visto poi, in The Book of Boba Fett, che proprio Grogu rinuncia all'addestramento per tornare dal suo amato Din, una scelta che forse avrà delle conseguenze piuttosto importanti. Da quel poco che si intravede nel video, con una sequenza emblematica che mostra dei Jedi in combattimento, scopriamo che nella terza stagione vedremo nuovamente l'Ordine 66, ovvero l'epurazione dei Jedi da parte dell'Impero, da un insolito punto di vista. Sarà curioso capire come questo evento fondamentale nella storia della galassia influenzerà la narrazione di The Mandalorian e come questo flashback si incastrerà con il presente della serie.

L'aria è il campo di battaglia

The Mandalorian 3: un'immagine tratta dal trailer della stagione

Mai come nella terza stagione di The Mandalorian, l'aria sembra essere il campo di battaglia perfetto per i nostri eroi. Nel trailer, infatti, ci sono diverse scene aree mozzafiato che già anticipano azione e adrenalina a non finire. Da un lato osserviamo Djarin insieme ai suoi fratelli mandaloriani fare un'entrata di scena piuttosto altisonante su un luogo sconosciuto (se proprio dobbiamo scommettere, diremmo Mandalore), ma non è finita qua. Anche la Razor Crest, la navicella di Mando, sembra particolarmente importante ai sensi del racconto, con il personaggio che è impegnato in un frenetico e acceso combattimento contro l'Impero nei cieli della Galassia e anche in un viaggio a velocità luce. Le tre sequenze aeree sembrano essere apparentemente scollegate, ma in realtà rispecchiano perfettamente il ruolo del protagonista e dei suoi alleati: l'aria è l'elemento vitale del percorso bellico di ogni mandaloriano e vederlo rappresentato da più prospettive non è sicuramente casuale.

Maggiore dramma e introspezione

The Mandalorian 3: un'immagine tratta dal trailer della stagione

"La nostra gente è dispersa, come stelle nella galassia. Cosa siamo? Per cosa ci battiamo? Essere un mandaloriano non è solo imparare a combattere, devi anche sapere navigare nella galassia. In questo modo non ti perderai mai". Questo è il monologo iniziale che apre il trailer della terza stagione di The Mandalorian e già sembra anticipare cosa andremo a vedere a livello di toni e contenuto. Partendo dalle parole, solenni e intense, ci rendiamo conto che i nuovi episodi sembrano virare verso svolte maggiormente drammatiche, abbandonando in parte quella spruzzata di leggerezza che abbiamo visto a fasi alterne nella prima e seconda stagione. Vedendo nel dettaglio, invece, il significato del discorso, è chiaro che il protagonista è sempre più consapevole delle sue origini e ciò implica che, all'interno delle puntate, ci sarà probabilmente maggiore introspezione del personaggio principale che si è sempre rivelato al pubblico in modo sottile e centellinato.

L'evoluzione di Grogu

The Mandalorian 3: Grogu in un'immagine tratta dal trailer della stagione

L'ultima breve scena non stempera solamente la tensione drammatica che abbiamo avvertito in ogni singolo passaggio del trailer, ma ci dà qualche indizio sulla possibile evoluzione di Grogu. Abbiamo chiarito in precedenza che il simpatico esserino verde si allontana dall'addestramento Jedi per tornare affianco del protagonista, una strada che però non preclude necessariamente il miglioramento delle sue promettenti abilità. Proprio in questa sequenza vediamo Grogu usare la Forza per spingere, con molta potenza, una bestia minacciosa, senza tra l'altro apparire affaticato e debole come invece accaduto nelle stagioni precedenti. Se chiaramente questo aspetto potrebbe essere stato semplicemente tagliato dal trailer, è interessante provare a immaginare uno scenario in cui il personaggio ha talmente sviluppato tale potere da padroneggiarlo senza sforzo. Dopo l'abbandono di Luke, non sappiamo se la creatura ha trovato un altro maestro o se si è allenata a tal punto da gestire da sola la Forza, ma siamo certi che vedremo un Grogu più pericoloso e consapevole dei suoi poteri.