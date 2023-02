The Mandalorian 3: una nuova avventura ha inizio nello spot mostrato al SuperBowl 2023

Din Djarin e Grogu si imbarcano in una nuova avventura sul pianeta Mandalore nel nuovo spot di The Mandalorian 3, mostrato ieri sera durante il Super Bowl 2023.

Arriverà il 1 marzo su Disney+ l'attesissima terza stagione di The Mandalorian, serie TV ambientata nell'universo di Star Wars e con Pedro Pascal nei panni del mandaloriano Din Djarin. Durante il Super Bowl 2023 è stato mandato in onda un nuovo spot che mostra Din e il piccolo Grogu prepararsi per una nuova avventura, questa volta sul pianeta Mandalore.

L'attesa spasmodica dei fan nei confronti di The Mandalorian 3 è stata avvalorata dal record di visualizzazioni ottenuto dal trailer mostrato alcune settimane fa: è stato visto ben 83,5 milioni di volte nell'arco di 24 ore.

Nella stagione 3 di The Mandalorian, "continuano i viaggi di The Mandalorian attraverso la Galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme".

Nel cast della serie Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. È stato inoltre confermato che il team di registi di The Mandalorian sarà composto da Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.