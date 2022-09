The Mandalorian: Pedro Pascal apre le porte alla possibile realizzazione di un film

Un film di The Mandalorian nel futuro della Disney? Per Pedro Pascal, interprete del protagonista Din Djarin, le possibilità sono molto concrete.

The Mandalorian è diventato in breve tempo uno dei progetti televisivi a tema Star Wars più amati dai fan. Grazie all'interpretazione di Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, l'introduzione del piccolo Grogu e i crossover inaspettati con le serie animate, The Mandalorian ha saputo soddisfare le attese di una delle fanbase più insaziabili di sempre.

Durante una recente apparizione al D23 Expo, Pedro Pascal ha anche parlato della possibilità di un film tratto dalla serie TV, definendosi molto ottimista al riguardo. La domanda era in realtà rivolta al produttore esecutivo Rick Famuyiwa, ma ha rispondere ci ha pensato l'attore messicano: "Rispondo io per lui, certo che vorrebbe realizzare un film. Si tratta di un'ottima idea e se non ne stanno parlando in questo momento, lo faranno di certo in futuro".

The Mandalorian tornerà sugli schermi di Disney+ nel 2023 con una terza stagione che promette di continuare l'epico viaggio di Din Djarin. La quarta stagione non è ancora stata ufficialmente annunciata ma Jon Favreau aveva svelato di averne iniziato la scrittura.

Sempre nel 2023, infine, Pedro Pascal sarà impegnato con un'altra, attesissima serie TV, ovvero The Last of Us. Arriverà su Sky e NOW nel 2023 in contemporanea con la messa in onda americana.