The Mandalorian 3: il trailer dei nuovi episodi della serie prodotta per Disney+

Disney ha presentato il primo trailer di The Mandalorian 3, la nuova stagione della serie con Pedro Pascal in arrivo nel 2023.

L'evento D23, dopo molta attesa, ha presentato il primo trailer di The Mandalorian 3, con star Pedro Pascal.

Nel video il protagonista e Grogu si ritrovano a vivere nuove avventure, mentre si ricordano le conseguenze della scelta di togliersi l'elmo, compiuta nelle precedenti puntate, oltre ad anticipare il ritorno di alcuni personaggi della saga e molti pericoli.

Protagonista di The Mandalorian è Pedro Pascal nei panni di un solitario pistolero mandaloriano che opera ai confini estremi della galassia. Prima della nuova stagione, Din Djarin (Pascal) era già apparso nello spin-off The Book of Boba Fett dell'anno scorso.

The Mandalorian è frutto dei produttori esecutivi Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist e Carrie Beck, con Favreau anche in veste di come showrunner e uno dei suoi registi.