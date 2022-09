The Mandalorian 3, Pedro Pascal stuzzica i fan sul viaggio di Din Djarin

Il protagonista della serie Disney+ The Mandalorian, Pedro Pascal, ha rivelato lo status del suo personaggio in vista della nuova stagione.

Cresce l'attesa attorno alla terza stagione di The Mandalorian, serie TV ambientata nel vasto universo di Star Wars. Intervistato di recente ai microfoni di Brandon Davis e del suo podcast Phase Zero, Pedro Pascal ha parlato del viaggio che attende Din Djarin nel nuovo arco narrativo dello show.

The Mandalorian: un'immagine dell'episodio Il salvataggio

"Din rimane un semplice uomo che vuole ricoprire il ruolo di padre per Grogu. Mi piace come si sia partiti da un qualcosa di molto semplice per poi creare un viaggio attorno al mio personaggio. Una persona che ha preso una determinata via e adesso si trova a dover affrontare un mondo più grande".

A parlare ci ha pensato anche Rick Famuywa, produttore esecutivo dello show: "Ho avuto la fortuna di far parte di questo mondo sin dal secondo episodio. Jon e Dave hanno permesso a tutti i registi di apportare il loro stile e la loro visione unica al prodotto. Ed è quello che ho fatto anche io con gli episodi che ho diretto e scritto, e continuerò a fare nelle vesti di produttore esecutivo. Abbiamo cercato di raccontare questa semplice storia di un uomo e del suo bambino e di tutte le complicazioni che la vita può riservare".

Rick ha poi aggiunto: "Questo è stato il bello del processo, quanto sia stato organico e che, sì, ci sono alcuni pensieri, credo ora, su come espandersi, ma penso che inizialmente sia solo il semplice atto di raccontare questa storia. Penso che Jon stesse cercando di evitare che diventasse così grande quando l'ha concepita inizialmente, ma credo che Star Wars sia così, non potrà mai essere contenuto. Non si tratta mai di tracciare un piano generale, ma ci sono un sacco di storie che continueranno a essere raccontate in Star Wars e alcune di queste sono arrivate attraverso il nostro show".

La terza stagione di The Mandalorian arriverà nel corso del 2023 su Disney+. Il trailer di The Mandalorian 3 è stato pubblicato in rete nei giorni scorsi dopo aver debuttato in anteprima alla Star Wars Celebration di quest'anno.