The Mandalorian: Obi-Wan Kenobi e Bo-Katan, per Katee Sackhoff, potrebbero collaborare di nuovo

Katee Sackhoff, star di The Mandalorian, vorrebbe vedere Obi-Wan e Bo-Katan collaborare di nuovo, magari proprio su Disney+. Durante una recente intervista l'attrice si è messa a riflettere sul passato del suo personaggio, e sulle possibili implicazioni narrative con una storia simile.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una scena della serie Disney+

L'argomento in questione è uscito fuori quando Katee Sackhoff ha risposto alle domande di Fandom, sul possibile ritorno, o meno, di Obi-Wan Kenobi nella storia, anche oltre The Mandalorian. Questa è stata la sua reazione: "...C'è così tanto nel retroscena narrativo di Bo, parlo di eventi che si stanno probabilmente svolgendo in questo momento in una linea temporale che esiste", ha detto l'attrice di The Mandalorian.

Katee ha aggiunto: "Sappiamo tutti che conosceva Obi-Wan. Sappiamo tutti che avevano contatti e che si tratta di un mondo [di una realtà narrativa] in cui lei stessa potrebbe esistere...[collaborando con lui]".

Successivamente la Sackhoff ha parlato di come tenti sempre d'instillare le sue idee nella testa di Dave Filoni, giocando con dettagli del genere e stuzzicando su tutto quello che ancora non abbiamo visto nella storia precedente di Bo-Katan. Si tratta pur sempre di un personaggio che non conosciamo in toto e che potrebbe continuare a sorprenderci (se interessati a ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione dei primi episodi).