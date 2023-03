Star Wars: Luke Skywalker è davvero un cavaliere Jedi? Jon Favreau e Dave Filoni rispondono

Il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, e il produttore esecutivo Dave Filoni, rispondono a un dubbio che in questi giorni sta assillando la community di Star Wars: Luke Skywalker è davvero uno Jedi?

Dopo l'ultimo episodio uscito (vi rimandiamo alla nostra recensione per approfondimenti) della serie su Disney+, i fan della saga hanno cominciato a discutere sull'addestramento di Luke e sulle dinamiche che lo hanno portato a interfacciarsi con la forza.

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Gli appassionati di Star Wars lo sanno bene, dopo la salita al potere dell'Impero: l'Ordine Jedi è stato spazzato via dalla faccia dell'universo, abbandonando ogni possibile speranza per chi possiede un legame con la forza. Nel caos, però, ci sono state alcune eccezioni come quella di Luke Skywalker. Durante l'epoca d'oro essere uno Jedi, nel mondo di Star Wars, significava sottoporsi a un duro addestramento fatto di rinunce e prove specifiche che, solamente allora, avrebbero definito l'individuo in tal senso.

Da qui il dubbio: Luke non si è sottoposto all'addestramento completo richiesto, può quindi definirsi uno Jedi? Screen Rant ha posto questa stessa domanda a Jon Favreau e Dave Filoni e queste sono state le loro opinioni in proposito. "La vera domanda è come fai a definire una volta per tutte quando qualcuno è ufficialmente uno Jedi?", ha chiesto Filoni. Il produttore ha aggiunto: "Questo è il dubbio, perché essere uno di loro significa sia sottoporsi a uno specifico allenamento, sia abbracciare un vero e proprio stile di vita particolare, una filosofia e un modo di essere".

Così Favreau gli ha risposto sottolineando che "Grogu si è allenato con uno Jedi", con Filoni che ha ribadito: "[Grogu] si è allenato quando era giovane, e [lo stesso ha fatto] Luke. Yoda, però, non ha confermato che lui fosse uno Jedi, ricordi? Gli dice: 'Oh, pensi di essere uno Jedi? Non così in fretta', doveva superare le prove". Ma Favreau gli ha ricordato che alla fine Yoda gli ha anche detto: "Sarai l'ultimo Jedi quando me ne sarò andato", confermando forse, e definitivamente la situazione con queste parole. "È Interessante il fatto che poi ne abbiamo visti spuntare anche altri", ha concluso Filoni.

The Mandalorian 3: il primo episodio svela il destino di Cara Dune

Una riflessione del genere potrebbe tranquillante chiarire le attuali discussioni nei gruppi di Star Wars, aggiungendo anche il fatto che Luke, pur non avendo seguito un percorso formativo standard in questo senso, ha sempre cercato di fare suoi i principi fondamentali della filosofia Jedi.