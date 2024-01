The Mandalorian & Grogu: Lucasfilm annuncia il film, le cui riprese inizieranno nel 2024, e Ahsoka 2

La Lucasfilm ha annunciato che nei prossimi mesi inizierà la produzione del film The Mandalorian & Grogu, confermando anche lo sviluppo della stagione 2 di Ahsoka.

Lucasfilm ha rivelato che nel 2024 inizieranno le riprese di The Mandalorian & Grogu, film che sarà diretto da Jon Favreau.

Il progetto sarà il primo del nuovo gruppo di lungometraggi che approderanno sul grande schermo nei prossimi anni, mentre per il piccolo schermo è in fase di sviluppo la stagione 2 di Ahsoka.

Il nuovo progetto per il grande schermo

Con un comunicato lo studio ha condiviso l'importante aggiornamento sul futuro del personaggio interpretato da Pedro Pascal e dal suo compagno di avventure. The Mandalorian & Grogu sarà prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni.

Favreau ha dichiarato: "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo che George Lucas ha creato. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante".

Pedro Pascal, da The Mandalorian a The Last of Us, il papà più amato di Hollywood

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha aggiunto: "Jon Favreau e Dave Filoni hanno portato in Star Wars due nuovi e amati personaggi, e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo".

Nel comunicato si conferma inoltre che tra i prossimi film in fase di sviluppo ci sono quelli affidati a Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni, che sta inoltre lavorando alla stagione 2 di Ahsoka.