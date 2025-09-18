Jimmy Kimmel shock: sospeso a tempo indefinito dopo le dichiarazioni su Charlie Kirk

ABC ha messo in pausa il Jimmy Kimmel Live! dopo i commenti del conduttore su Charlie Kirk, Trump ha festeggiato la notizia.

Fulmine a ciel sereno nel mondo della tv americana. La ABC, proprietà di Disney, ha sospeso a tempo indefinito il Jimmy Kimmel Live dopo la reazione di uno dei maggiori proprietari di emittenti televisive negli Stati Uniti, Nexstar Media, in seguito alle dichiarazioni del conduttore sull'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

Mercoledì, Nexstar ha "espresso fermamente la sua contrarietà ai recenti commenti del signor Kimmel sull'omicidio di Charlie Kirk" dichiarando di voler sostituire il popolare late show "con altri programmi nei mercati affiliati ad ABC".

Jimmy Kimmel alla conduzione degli Oscar 2024

Che cosa ha detto esattamente Jimmy Kimmel?

Nel suo monologo di lunedì sera, Jimmy Kimmel ha affermato che la "gang MAGA" stava cercando di trarre vantaggio politico dall'omicidio di Charlie Kirk. Il politico trentenne, importante attivista conservatore, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco il 10 settembre durante un dibattito alla Utah Valley University. Tre giorni dopo, le autorità hanno annunciato di aver arrestato il presunto attentatore.

"Abbiamo toccato nuovi minimi durante il fine settimana con la gang MAGA che cerca di descrivere questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro", ha detto Kimmel, ironizzando sulla risposta del Presidente Trump a una domanda della stampa su come stesse piangendo la morte di Kirk dopo che il Presidente aveva spostato l'attenzione sulla costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca.

Nexstar non è stata l'unica compagnia parte a far pressioni su Disney affinché interrompesse il programma. Anche il presidente della FCC Brendan Carr ha minacciato di prendere provvedimenti contro ABC. Dopo l'annuncio della decisione della Disney di sospendere il Live Show, ha dichiarato di voler "ringraziare Nexstar per aver fatto la cosa giusta. Le emittenti locali hanno l'obbligo di servire l'interesse pubblico. Sebbene questa possa essere una decisione senza precedenti, è importante che le emittenti respingano la programmazione Disney che ritengono non adeguata alla comunità".

Per il momento i portavoce di Jimmy Kimmel non hanno rilasciato nessuna dichiarazione riguardo alla scelta senza precedenti.