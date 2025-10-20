The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White spoilera parti della trama e il suo personaggio

L'attore, che tra pochi giorni sarà al cinema con il biopic su Bruce Springsteen, ha forse rivelato troppo del suo imminente debutto nella saga di Star Wars dove interpreterà il personaggio del figlio di Jabba the Hutt

Quello che ci riserverà la storia di The Mandalorian & Grogu, una volta uscito al cinema il nuovissimo film della saga di Star Wars, rimane ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, sembra che Rotta the Hutt, figlio di Jabba the Hutt, avrà un ruolo più importante del previsto.

Da tempo circolano voci secondo cui il protagonista Din Djarin (ancora interpretato da Pedro Pascal) potrebbe avere il compito di salvare Rotta, ma le recenti dichiarazioni di Jeremy Allen White potrebbero aver spoilerato che questa avventura sarà più che altro un'impresa di squadra!

Ospite del Graham Norton Show, White è stato interrogato sul suo debutto nella Galassia Lontana Lontana. "Esatto. Quello è papà", ha detto quando gli è stata mostrata una foto di Jabba. "Sai, è interessante... Non posso dire molto al riguardo, ma no, nel film sono molto simile a lui. Faccio solo il doppiatore, non mi travesto, capisci".

The Mandalorian 3: Grogu in una scena del finale

Una minaccia più grande degli Hutt per il Mandaloriano e Grogu?

"È solo un po' più robusto, ma è sempre un Hutt", ha continuato la star che presto sarà nelle sale con il biopic Springsteen: Liberami dal Nulla. "È lui che insieme al Mandaloriano corre qua e là per gran parte del film. Rotta è molto veloce".

Cosa potrebbe spingere il Mandaloriano e Grogu a collaborare con un Hutt? Beh, ovviamente una minaccia più grande, ma resta da vedere quale sarà. I cugini di Jabba, i Gemelli, sono una possibilità in tal senso, visto che è stata confermata la loro apparizione. Lo stesso vale per i resti dell'Impero, che sappiamo essere ancora una minaccia significativa (non è da escludere nemmeno l'entrata in gioco del Grand'Ammiraglio Thrawn).

Parlando del suo ingresso nel cast e dell'incontro con Jon Favreau, White aveva dichiarato all'epoca: "Sono un grande fan di Jon da molto tempo. Abbiamo iniziato a parlare di film e mi ha detto: 'Ti andrebbe di venire a parlarmi della possibilità di doppiare Star Wars?'. Ho risposto: 'Adoro Star Wars. Sarei felicissimo di farlo'. In quel momento ho capito quasi immediatamente l'importanza del personaggio a cui avrei dato la voce".

Pedro Pascal e Sigourney Weaver alla Star Wars Celebration

Il ritorno al cinema di Star Wars dopo di sette anni

The Mandalorian and Grogu sarà il primo film del franchise a fare ritorno nelle sale dopo L'Ascesa di Skywalker datato 2019 e sarà diretto come noto da Favreau, creatore della serie originale, che lo ha diretto e co-sceneggiato insieme a Dave Filoni. Tra le nuove entrate nel cast spiccano anche Jonny Coyne, nei panni di un signore della guerra imperiale, e Sigourney Weaver; Steve Blum riprenderà il suo ruolo di Star Wars Rebels, Garazeb "Zeb" Orrelios.

Prodotto da Lucasfilm con Kathleen Kennedy e lo stesso Filoni al timone, il film si porta dietro un peso simbolico enorme: se The Mandalorian aveva dimostrato che la saga poteva funzionare anche sul piccolo schermo, ora sarà lo stesso titolo a dover provare che Star Wars può ancora conquistare il grande schermo. Il responso lo avremo solamente dopo l'uscita in sala, il 20 maggio 2026.