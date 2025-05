The Mandalorian & Grogu: Katee Sackhoff parla del possibile ritorno di Bo-Katan

Katee Sackhoff non è ufficialmente nel cast del film The Mandalorian & Grogu, ma l'attrice ha alimentato le speranze dei fan.

La storia della serie The Mandalorian proseguirà con un film in arrivo nei cinema il 22 maggio 2026 e Katee Sackhoff ha parlato del futuro del suo personaggio.

Lo show, prodotto per Disney+, sembrava destinato a tornare con delle puntate inedite prima dell'annuncio compiuto dallo studio che i fan potranno rivedere i personaggi sul grande schermo.

Il futuro del personaggio

Katee Sackhoff, intervistata da ScreenRant, ha ora parlato di Bo-Katan, il personaggio che interpreta nella serie The Mandalorian. L'attrice, pur essendo attenta a non rivelare spoiler, ha confermato per la gioia dei fan: "La rivedrete di nuovo in qualche forma. Quello è tutto quello che dovete sapere".

The Mandalorian 3: un'immagine della serie

Katee ha quindi scherzato parlando della guida dei progetti targati Lucasfilm: "Dave Filoni non può liberarsi di me perché il personaggio di Bo-Katan si basa su sua moglie, quindi ho una certa sicurezza per quanto riguarda il mio lavoro".

Sackhoff ha tuttavia sottolineato che non ha avuto l'opportunità di indossare la sua armatura nel 2025. Questo dettaglio dell'intervista, secondo i fan, sarebbe solo un modo per sviare le ipotesi di chi ama la saga di Star Wars, considerando che le riprese del film diretto da Jon Favreau si sono concluse nel mese di dicembre.

I primi dettagli del film

Disney e Lucasfilm, attualmente, hanno confermato il ritorno di Pedro Pascal nella parte del Mandaloriano.

Nel cast di The Mandalorian & Grogu ci saranno poi Sigourney Weaver, Jonny Coyne e Jeremy Allen White. La star di The Bear darà voce al personaggio di Rotta the Hutt, il figlio di Jabba the Hutt.

Jon Favreau e Dave Filoni hanno scritto la sceneggiatura del film.