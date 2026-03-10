The Mandalorian & Grogu: nel film si potrà sentire 'baby Yoda' parlare?

A maggio arriverà sul grande schermo il film The Mandalorian & Grogu, il progetto diretto da Jon Favreau che continuerà la storia iniziata nella serie Disney+, e Kathleen Kennedy ha svelato un dettaglio importante. I fan di Star Wars, da tempo, si stanno infatti chiedendo se Grogu parlerà nel lungometraggio, considerando che appartiene alla stessa specie di Yoda.

Un dettaglio di Grogu confermato da Kathleen Kennedy

La produttrice, che ha annunciato che rinuncerà alla carica di presidente della Lucasfilm, ha condiviso il dettaglio sul personaggio durante i Golden Reel Awards che si sono svolti a Los Angeles nella giornata di domenica.

Kathleen Kennedy, intervistata da Variety, ha parlato di Grogu dichiarando che si tratta di "Un altro esempio perfetto di un personaggio che deve emozionare e con cui devi entrare in connessione, e non pronuncia mai una parola".

La produttrice ha quindi sostenuto che gli spettatori si innamoreranno ancora di più del protagonista durante la visione di Star Wars: The Mandalorian and Grogu "sul grande schermo, e non dice mai una parola".

I fan sembra quindi che dovranno attendere ancora a lungo prima di sentire Grogu parlare come accadeva con Yoda. La differenza dovrebbe essere legata all'età del protagonista della serie e del prossimo film della saga: Grogu ha infatti circa 50 anni, mentre Yoda ha vissuto fino a circa 900 anni ed è stato mostrato nei progetti della saga quando aveva già un'età avanzata.

Chi ha realizzato il film della saga

Il film uscirà nelle sale americane durante il weekend del Memorial Day, il 22 maggio, mentre in quelle italiane arriverà alcuni giorni prima, il 20 maggio. Il progetto sequel dello show live-action è diretto da Jon Favreau, scritto da Favreau e Dave Filoni e prodotto da Kathleen Kennedy, Favreau, Filoni e Ian Bryce.

I protagonisti sono Pedro Pascal che riprende il ruolo di Din Djarin, Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt, Jonny Coyne nel ruolo di un signore della guerra imperiale ancora senza nome. Ludwig Göransson ha composto la colonna sonora del film, dopo aver firmato il tema della serie Disney+.