The Mandalorian & Grogu: il film sarà "una celebrazione dei due protagonisti"

Il magazine Empire ha dedicato la copertina del suo nuovo numero a The Mandalorian and Grogu, il film della saga di Star Wars in arrivo nelle sale.

La storia iniziata nella serie targata Disney+ proseguirà infatti sul grande schermo per regalare un'epica avventura ai fan che si sono immersi in sala per l'ultima volta nell'universo creato da George Lucas sette anni fa circa per assistere a Episodio IX.

Le anticipazioni sul film di Star Wars condivise da Filoni

Dave Filoni, co-CEO di Lucasfilm, ha co-scritto la sceneggiatura di Star Wars: The Mandalorian and Grogu e ha dichiarato: "L'Episodio VII era un'entità completamente diversa. Ho avuto sogni relativi a Episodio VII fin da quando sono uscito dalla sala dopo Il ritorno dello Jedi".

Il filmmaker ha sottolineato: "Pensavi: 'Dopo VI c'è VII! Dove è VII?'. Ora siamo in un'epoca di Star Wars completamente diversa".

Il film non getterà inoltre le basi per una nuova trilogia e non mostrerà personaggi inediti. Filoni ha confermato che sarà invece "una grande celebrazione" dei due protagonisti.

The Mandalorian & Grogu: una delle copertine di Empire

Una versione diversa del Mandaloriano

Pedro Pascal, interprete di Din Djarin, ha quindi anticipato che il finale della terza stagione era quasi come la conclusione di un capitolo della storia.

L'attore, parlando del suo personaggio che lavorerà per la Nuova Repubblica, ribadendo: "Gli hanno dato l'opportunità di continuare il suo lavoro migliore come cacciatore di taglie, ma semplicemente facendolo per i buoni. Unendo capacità e moralità".

The Mandalorian & Grogu: la copertina di Empire

Questa nuova situazione, in cui c'è spazio per una dimensione maggiormente emotiva, è stata possibile grazie al suo rapporto con Grogu. Pedro ha ricordato: "Attraverso il loro legame c'è un'espansione del suo cuore e un disarmo della sua armatura, si fa per dire, che lo portano a combattere per ciò che sa essere giusto".

Il film avrà quindi molti elementi legati alle emozioni, pur avendo azione e spettacolarità. Filoni ha spiegato: "Cosa non si può fare ora? Si tratta piuttosto di 'Il pubblico ci crederà? Proveranno quelle emozioni?'. Sono elementi che devono emergere grazie ai personaggi. Se i personaggi sono in connessione, allora l'avventura, l'azione e la tensione funzionano".

The Mandalorian & Grogu: una foto del film

Chi ha recitato nel film di Star Wars?

Il film uscirà nelle sale americane durante il weekend del Memorial Day, il 22 maggio, mentre in quelle italiane arriverà alcuni giorni prima, il 20 maggio. Il film è diretto da Jon Favreau, scritto da Favreau e Dave Filoni e prodotto da Kathleen Kennedy, Favreau, Filoni e Ian Bryce.

I protagonisti sono Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin, Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt, Jonny Coyne nel ruolo di un signore della guerra imperiale ancora senza nome. Ludwig Göransson ha composto la colonna sonora del film, dopo aver firmato il tema della serie Disney+.