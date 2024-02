The Mandalorian & Grogu: il film Star Wars avrà un budget sorprendentemente basso

Come sappiamo, Lucasfilm ha annunciato l'arrivo di The Mandalorian & Grogu, film Star Wars che proseguirà le avventure dei due protagonisti di The Mandalorian, ma che a quanto non godrà dello stesso budget di una stagione completa dello show, ma ne avrà uno più basso.

Secondo quanto riportato da The Bespin Bulletin, la prima stagione di The Mandalorian sarebbe costata 15 milioni di dollari a episodio, per un totale di 120 milioni di dollari per l'intera stagione. Quindi, secondo i calcoli, il budget per The Mandalorian & Grogu non supererà i 120 milioni di dollari.

La notizia arriva mentre la Disney punta a tagliare i costi associati ai blockbuster che superano la soglia dei 250 milioni di dollari di spesa. Tuttavia, è possibile che queste cifre debbano essere adeguate all'inflazione.

Quando iniziano le riprese?

Le riprese di The Mandalorian & Grogu inizieranno a Los Angeles il 17 giugno 2024. Le prime tre stagioni di The Mandalorian sono state girate nell'area di Los Angeles sui palchi dei Manhattan Beach Studios con la tecnologia StageCraft di ILM e il Volume. Jon Favreau sarà il regista del film, il primo di Star Wars dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019. Quest'ultimo aveva superato un budget di produzione di 400 milioni di dollari.

Il primo di molti film Star Wars in arrivo

Dave Filoni, Chief Creative Officer di Lucasfilm, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sul film in uscita e ha espresso la sua fiducia nelle capacità creative di Favreau. "Sono entusiasta di quello che stiamo facendo in questo momento, ma il film, credo, sarà fantastico. Con Jon al timone, sarà fantastico, e lui ha studiato molto bene Star Wars, quindi ha un'ottima preparazione, e adoro collaborare con lui".

A causa della politica di riservatezza della Lucasfilm, che tiene sotto chiave le informazioni relative ai nuovi progetti, i dettagli specifici su The Mandalorian & Grogu, come il casting e le trame, sono limitati.