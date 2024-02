Star Wars: The Mandalorian & Grogu sarà il primo film del nuovo ciclo, ecco quando uscirà

Il CEO della Disney Bob Iger si è sbilanciato fornendo le prime anticipazioni sul preannunciato The Mandalorian & Grogu, film spinoff della serie The Mandalorian che vedrà Pedro Pascal ancora una volta nei panni di Din Djarin. La pellicola inaugurerà il nuovo ciclo di Star Wars, il che significa che probabilmente uscirà nei cinema nel 2026.

La Disney ha attualmente due film di Star Wars in programma per quell'anno: le date fissate sono 22 maggio 2026 e 18 dicembre 2026. I commenti di Bob Iger sembrano indicare che The Mandalorian & Grogu occuperà il primo slot, ma poiché si tratta di Star Wars potrebbe succedere di tutto.

The Mandalorian & Grogu sarà diretto da Jon Favreau, che produrrà il progetto insieme a Kathleen Kennedy e Dave Filoni. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno. "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas", ha detto Favreau. "La prospettiva di portare il Mandalorian oe il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante". Kathleen Kennedy ha aggiunto: "Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amati personaggi, e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo".

Il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey e gli altri progetti

L'altro film di Star Wars di cui si conoscono i primi dettagli è quello diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, Star Wars: New Jedi Order, incentrato sul tentativo di Rey (Daisy Ridley) di ricostruire l'Ordine dei Jedi. Possibile che il film occupi il secondo slot Disney, quello del 18 dicembre 2026.

Dave Filoni sta sviluppando un lungometraggio sulla Nuova Repubblica che unirà le storie anticipate in The Mandalorian, Ahsoka e The Book of Boba Fett.

Il prossimo progetto sarà, però, quello diretto da James Mangold, che sarà ambientato 25.000 anni prima della Saga di Skywalker ed esplorerà i primi Jedi e la scoperta della Forza. "È stato qualcosa che ha immediatamente colpito Jim Mangold, e penso che sia davvero un bel complimento per ciò che stiamo facendo spostandoci nel futuro con Rey, e quindi capire un po' di più da dove tutto questo è venuto", ha spiegato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy. "Perché sarà al centro della creazione del nuovo Ordine Jedi, quindi avere un'idea reale di dove tutto ciò potrebbe aver avuto inizio con l'alba dei Jedi potrebbe essere piuttosto interessante."

Infine c'è il preannunciato di Taika Waititi, che è ancora in fase preliminare, ma a detta del cineasta, "punterà a ricreare la gioia della trilogia originale".