The Mandalorian: Gina Carano licenziata da Lucasfilm per il post "abominevole" sugli Ebrei

Dopo l'ennesima controversia scatenata da un post su Twitter in cui paragonava l'attuale situazione politica negli Stati Uniti a quella degli ebrei in Germania durante il regime nazista, Gina Carano è stata licenziata da Lucasfilm.

La compagnia ha diffuso un comunicato in cui si legge: "Gina Carano non è attualmente impiegata presso Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro. Tuttavia, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili."

Nelle prime due stagioni di The Mandalorian, Gina Carano ha interpretato la cacciatrice di taglie Cara Dune. Non solo Gina Carano è stata licenziata da Lucasfilm, ma è stata anche scaricata dalla sua agenzia, come conferma un portavoce di UTA.

Nella serata di martedì, Gina Carano ha pubblicato tra le sue storie su Instagram dei commenti molto controversi in cui si dichiarava: "Gli ebrei sono stati picchiati per strada, non dai soldati nazisti ma dai loro vicini... anche dai bambini. Visto che la storia viene modificata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che il governo, prima di arrivare al punto in cui i militari nazisti potevano facilmente riunire migliaia di ebrei, ha portato i loro vicini ad odiarli semplicemente per essere ebrei. In che modo è diverso da odiare qualcuno in base alle loro idee politiche?". L'attrice aveva aveva aggiunto l'immagine di una persona con il volto coperto da delle maschere in stoffa accompagnata dalla didascalia "Nel frattempo in California".

I post sono successivamente stati rimossi online, mentre sono stati ripostati quelli in cui si riportava la frase "Aspettarsi che tutte le persone che incontri siano d'accordo con tutto ciò che pensi o in cui credi è fottutamente folle" e in cui si sosteneva che "Jeff Epstein non si è ucciso da solo".

Su Twitter, come prevedibile, è tornato tra i trend l'hashtag #FireGinaCarano, ovvero la richiesta di licenziare Gina Carano impedendole di recitare nelle serie ambientate nell'universo di Star Wars di cui è una delle protagoniste a causa delle sue controverse opinioni politiche.

I fan dell'attrice hanno cercato di rendere l'hashtag _#weloveginacarano in trending, ma con scarso effetto.