The Mandalorian 2, Gina Carano al centro delle polemiche: "Licenziatela"

La star di The Mandalorian 2 Gina Carano ha letteralmente diviso i fan sui social dopo le sue controverse dichiarazioni sulla pandemia in corso e sulle elezioni USA.

Gina Carano è tornata nel cast i The Mandalorian 2 ma sui social network è polemica in merito ad alcune sue dichiarazioni sulle recenti elezioni USA e sull'uso della mascherina, che hanno destabilizzato i seguaci dello show.

Nello specifico, Gina Carano, che in The Mandalorian interpreta Cara Dune, ha condiviso la sua opinione circa le recenti elezioni Presidenziali americane, che hanno visto scontrarsi Trump e Biden, e in materia di Covid-19. L'hashtag #FireGinaCarano ha iniziato a diffondersi la scorsa settimana, ma ha continuato a crescere dopo l'uscita dell'episodio "Capitolo 12" in cui l'attrice è protagonista e che potete vedere in streaming su Disney+. Ma cosa è successo?

Il 5 novembre, a pochi giorni dall'Election Day, l'attrice ha condiviso su Twitter queste considerazioni: "Dobbiamo ripulire il processo elettorale così da non sentirci più nel modo in cui ci sentiamo oggi. Attuare leggi che ci proteggano dalle frodi degli elettori. Indagare in ogni stato. Filmare il conteggio. Eliminare i voti falsi. Chiedere un documento d'identità. mettere fine alla frode elettorale nel 2020. Il problema va risolto."

Inoltre, l'attrice ha condiviso un'immagine che rispecchia la sua contrarietà all'uso delle mascherine durante questo periodo, segnale che alcuni fan non hanno apprezzato chiedendo di cacciare Gina Carano dal cast di The Mandalorian. Contemporaneamente, si è diffuso anche l'hashtag #StandWithGinaCarano da parte dei fan che difendono la star e il diritto di parola di tutti.

Altre polemiche attorno alla figura di Gina Carano si sono unite dopo che l'attrice ha dichiarato di aver scaricato la nuova app Parler, uno strumento di libertà di parola incline ai conservatori, dove molti si sono riversati all'indomani delle elezioni. Parler è finanziato in parte dall'investitore di destra Rebekah Mercer, e ora ospita personaggi come il fondatore di Proud Boys Gavin McInnes, il conduttore della Fox Sean Hannity, il senatore Ted Cruz, nonché membri della famiglia Trump.

Disney+ non si è ancora esposta in merito a questo forte dibattito scoppiato su Twitter, quindi al momento Gina Carano resta nel cast di The Mandalorian, la cui seconda stagione è disponibile su Disney+.