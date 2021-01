The Mandalorian, Gina Carano commenta le polemiche: "Scateno il fuoco nelle persone"

La star di The Mandalorian Gina Carano commenta le polemiche che l'hanno vista protagonista e assicura al fan che sarà ancora in circolazione per un bel po' nonostante tutto.

Gina Carano, interprete di Cara Dune in The Mandalorian, ha commentato le polemiche sollevate da alcuni suoi tweet che hanno spinto alcuni fan della serie Disney+ a chiederne il licenziamento.

The Mandalorian 2: Gina Carano nel Character Poster della seconda stagione

La rabbia dei fan, che sono arrivati a invocare il licenziamento di Gina Carano da parte di Disney, è stata provocata da tweet omofobi e negazionisti dell'attrice che, di recente, ha sostenuto pubblicamente la teoria dei brogli elettorali invocata da Donald Trump.

In una videointervista pubblicata sul canale YouTube Drunk 3PO, la Carano ha commentato il caos sollevato dalle sue esternazioni rivelando di essere in grado di scatenare il fuoco nelle persone:

"Resterò nei paraggi e se la mia presenza vi infastidisce, OK, ma molte persone non sono infastidite dalla mia presenza su Twitter o dalla mia presenza sui social media. Quindi mi concentro di più su quelle persone. Scateno il fuoco nelle persone anche se non sono certa del perché."

Gina Carano: Instagram rimuove la sua foto nuda, ma lei non ci sta "Censurata senza motivo"

Gina Carano ha inoltre commentato il cameo di Mark Hamill nel finale della seconda stagione di The Mandalorian rivelando che è stato una sorpresa anche per il cast, ignaro della presenza della star.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La terza stagione, che entrerà in lavorazione prossimamente, sarà preceduto dall'arrivo si una serie spinoff intitolata The Book of Boba Fett.