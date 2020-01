The Mandalorian: Giancarlo Esposito ha svelato la ragione per cui Moff Gideon vuole Baby Yoda?

La star di The Mandalorian Giancarlo Esposito avrebbe fornito una serie di indizi per spiegare la ragione per cui il suo personaggio, Moff Gideon, vuole catturare a tutti i costi Baby Yoda.

L'interprete di The Mandalorian, Giancarlo Esposito, avrebbe svelato la ragione per cui Moff Gideon vuole Baby Yoda nel corso di una recente intervista sulla serie tv Disney+.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

Come anticipato nelle prime impressioni su The Mandalorian, il personaggio di Giancarlo Esposito è rimasto nell'ombra per gran parte della prima stagione per poi emergere nel finale. Come è stato rivelato, Moff Gideon conoscerebbe a fondo Mando e Cara Dune, ma soprattutto sembra intenzionato a non fermarsi davanti a niente pur di mettere le mani su Baby Yoda. Ma quale è il piano di Moff Gideon? Per quale motivo vuole Baby Yoda? Giancarlo Esposito ci fornisce degli indizi in una nuova intervista a IGN nel corso di un panel alla Television Critics Association:

"Come ogni grande scienziato a leader - indizio, indizio, indizio - Like any great leader or scientist - clue, clue, clue - con qualcuno che è migliore degli altri, vuoi diventare il loro miglior amico oppure vuoi scoprire cosa c'è dentro di loro per rendere tutti migliori. Moff cerca di ottenere quel potere, ma come fa a sapere tutte queste cose? Come sa tutto ciò che sta accadendo? Moff è un personaggio davvero interessante e sono onorato di far parte di questa produzione."

The Mandalorian e Star Wars: origini e storia dei Mandaloriani della serie TV Disney+

Nel corso della prima stagione sono sorte speculazioni sulla presenza della clonazione nello show, visto che il Doctor Pershing indossa un emblema visto addosso ai cloni sul pianeta Kamino nella trilogia prequel di Star Wars. Ma anche se fosse rivelato che Baby Yoda non è un clone, sarebbe comunque capace di usare la Forza e dal momento che nella serie si sono uditi dialoghi in cui si parla di "estrarre il materiale necessario" da Baby Yoda, forse Moff Gideon vuole usare i suoi midi-chlorians per controllare la Forza. Ma a quale scopo? Lo scopriremo nella seconda stagione di The Mandalorian, già in lavorazione che approderà su Disney+.

In Italia The Mandalorian sarà disponibile a partire dal 24 marzo, visto che il lancio della piattaforma streaming Dinsey+ in Europa è stato anticipato da Disney.