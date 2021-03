The Mandalorian: un gruppo di fan russi costruisce la copia dell'astronave di Mando (VIDEO)

Un gruppo di fan russi di The Mandalorian, serie spin-off di Star Wars, hanno deciso di costruire una fedele riproduzione dell'astronave di Mando, con un risultato impressionante.

Un gruppo di grandi fan di Star Wars in Siberia sono rimasti così colpiti dalla serie The Mandalorian che, come vedrete nel video seguente, hanno deciso di costruire l'astronave del protagonista, Din Djarin interpretato nello show da Pedro Pascal.

Come si vede nel video pubblicato dalla CBS, questo gruppo di giovani fan di The Mandalorian ha costruito una replica a grandezza naturale dell'astronave del protagonista, un'impresa incredibile partita dall'iniziativa di un giovane di nome Ayaal Fedorov che ha addirittura venduto la sua auto per poter recuperare il materiale utile alla costruzione.

Il modello di navicella spaziale Razor Crest costruito da questi ragazzi è lungo 14 metri, alto 4 metri e largo 10 metri, dimensioni rivelate da Ayaal Fyodorov alla TASS, una società di notizie statale russa. Secondo il Moscow Times, il giovane ha chiesto aiuto sui social per ottenere i soldi necessari a completare il progetto, che ammontano a 750.000 rubli, dicendo:

"I nostri follower su Instagram ci hanno aiutato. Quando abbiamo chiesto assistenza, ci hanno aiutato a raccogliere i fondi necessari".

Ayaal Fedorov, inoltre, ha anche raccontato di come il parco IT di Yakutsk ha fornito assistenza per l'affitto di un hangar, l'unico posto abbastanza grande da consentire loro di mettere insieme la nave. Un'impresa unica quella compiuta da questi giovani ragazzi russi, mai fatta prima d'ora nel mondo. Ora il modello è esposto nel parco Urdel di Yakutsk sulla collina con una vista panoramica della città.

