The Mandalorian: Dave Filoni anticipa uno spettacolare crossover cinematografico

Dave Filoni sembrerebbe aver confermato le dichiarazioni fatte da Kathleen Kennedy nel 2020 secondo cui gli eventi di The Mandalorian sarebbero culminati in un crossover sul grande schermo.

Din Djarin e Grogu sono tornati in azione nella terza stagione di The Mandalorian, arrivata a inizio marzo su Disney+. Nel frattempo Dave Filoni sembrerebbe aver confermato le voci che giravano attorno a un grande crossover cinematografico che avrebbe unito le storie dei vari show.

"Da un certo punto di vista potrebbe accadere. Le storie potrebbero culminare in un grande evento cinematografico e The Mandalorian continuerebbe a essere trasmesso sul piccolo schermo. Tendo a pensare che, mentre lavoravamo su The Mandalorian e poi scrivevamo Ahsoka, e poi Jon Watts è arrivato con Skeleton Crew, c'è un intero arco temporale che viene dopo Il Ritorno dello Jedi" ha dichiarato ai microfoni di The Wrap.

The Mandalorian 3: Jon Favreau svela la presenza di un salto temporale, tutta colpa dell'MCU?

"Se si considera la trilogia originale, l'arco di tempo in cui si svolgono i tre film è molto meno significativo. Quindi, quello che mi piace è che stiamo costruendo molto lentamente un ecosistema di personaggi, politiche ed eventi nel periodo successivo al Ritorno dello Jedi. E questo potrebbe o meno espandersi in maniera più ampia man mano che aggiungeremo altri show e altri personaggi" ha aggiunto in conclusione Filoni.

A parlare di un grande crossover cinematografico era stata per la prima volta Kathleen Kennedy a dicembre del 2020, suggerendo come le storie raccontate in TV sarebbero state interconnesse tra loro. Magari un annuncio potrebbe arrivare alla Star Wars Celebration, in programma dal 7 al 10 aprile a Londra.