Star Wars Celebration 2023: l'elenco dei panel svela i possibili nuovi annunci

Si terrà dal 7 al 10 aprile a Londra la Star Wars Celebration 2023, mega convention imperdibile per i fan della saga creata da George Lucas. E sembra proprio che in tale occasione arriveranno tanti nuovi annunci.

Lucasfilm ha infatti condiviso sul sito ufficiale della Star Wars Celebration l'elenco dei panel a cui i fan potranno assistere. Ancora non è stato specificato, però, se saranno visibili anche in streaming dai fan a casa.

Si parte il 7 aprile dalle 11 alle 12:30 con il Lucasfilm's Studio Showcase: un panel in cui alcuni dei più talentuosi registi di Lucasfilm discuteranno, assieme a ospiti speciali, dell'attuale e futuro status dell'universo di Star Wars, incluso The Mandalorian, Andor e molto altro. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, ci sarà The Making of Andor: Season One, dove Tony Gilroy e Diego Luna parleranno della realizzazione della serie TV.

Sabato 8 aprile le cose iniziano a farsi più interessanti con un panel su Ahsoka, previsto dalle 11 alle 12. Dave Filoni, Jon Favreau e ospiti speciali concederanno ai fan una prima occhiata alla serie con Rosario Dawson. Nel pomeriggio dalle 17:30 alle 18:30 è in programma il panel sul quindicesimo anniversario di Clone Wars: Dave Filoni, Athena Portillo, Matthew Wood, Dee Bradley Baker, Ashley Eckstein, Matt Lanter, e James Arnold Taylo parleranno dello strepitoso successo ottenuto dalla serie animata di Star Wars.

Domenica 9 aprile, invece, dalle 13:30 alle 14:30 ci sarà un panel su Obi-Wan Kenobi dove Ewan McGregor, Hayden Christensen, Indira Varma, Vivien Lyra Blair, e Deborah Chow parleranno della serie. Lunedì 10 aprile, infine, un panel su Star Wars: The Bad Batch previsto dalle 11 alle 12. Brad Rau, Jennifer Corbett, Athena Portillo e gli attori Michelle Ang e Dee Bradley Baker parleranno dei momenti salienti della seconda stagione.

Insomma, un parterre di eventi molto ricco per i fan di Star Wars.