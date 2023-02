The Mandalorian 3: Jon Favreau svela la presenza di un salto temporale, tutta colpa dell'MCU?

Jon Favreau, showrunner di The Mandalorian e vecchia conoscenza del mondo Marvel, ha spiegato di come lo storytelling dell'MCU abbia influenzato anche la terza stagione della serie spinoff di Star Wars.

Manca ormai pochissimo all'arrivo su Disney+ di The Mandalorian 3, serie spinoff di Star Wars che vedrà Din Djarin (Pedro Pascal) imbarcarsi in una nuova avventura con il piccolo Grogu. Lo showrunner Jon Favreau ha voluto anticipare ai fan la presenza di un possibile salto temporale e di come lo storytelling dell'MCU abbia influenzato anche quello di The Mandalorian.

"Il Marvel Cinematic Universe è iniziato a diventare molto complesso con il passare del tempo fino ad arrivare agli ultimi due film sugli Avengers diretti dai fratelli Russo. Ed era interessante il fatto che si potessero realizzare capitoli che non rientravano all'interno di specifiche storie di alcuni personaggi e che al tempo stesso non li penalizzassero" ha dichiarato in una recente intervista a Madrid.

"Ci sarà un salto temporale da The Book of Boba Fett alla terza stagione di The Mandalorian. Grogu è cresciuto ed è passato molto tempo dagli ultimi allenamenti con Luke. Quindi potrete vedere come il suo controllo della Forza sia diventato ancora più grandi".

The Mandalorian 3, il nostro commento al trailer: la strada per Mandalore

Nella stagione 3 di The Mandalorian, "proseguono i viaggi di The Mandalorian attraverso la Galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme".

Il debutto di The Mandalorian 3 su Disney+ è fissato al 1 marzo.