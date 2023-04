The Mandalorian 3: Jon Favreau commenta i camei tanto criticati dal pubblico

Jon Favreau ha svelato il motivo per cui ha coinvolto Jack Black e Lizzo all'interno del mondo di Star Wars con un cameo in The Mandalorian 3.

Uno dei momenti più criticati dell'episodio 6 di The Mandalorian 3 è stato il cameo di Jack Black e Lizzo, rispettivamente, nei panni di Capitan Bombardier e La Duchessa, personaggi della famiglia reale del pianeta Plazir-15. I fan di Star Wars hanno riempito i social di commenti negativi, ma Jon Favreau ha voluto rispondere in maniera diplomatica durante la Star Wars Celebration 2023.

"Ci piace lavorare con persone che sono fan di Star Wars, e sia Jack Black sia Lizzo erano molto aperti al riguardo sui loro social. Conosco Jack da tanto tempo e vedevo che faceva dei video a tema Mandalorian su Instagram e TikTok, mentre Lizzo si vestiva da Grogu e robe del genere. I miei ragazzi mi hanno fatto vedere tutti questi video e abbiamo pensato che fossero perfetti per l'episodio che stavamo girando, dove avevamo bisogno di un'eccentrica coppia reale che sembrasse uscita da Alice nel paese delle meraviglie. Li abbiamo contattati e hanno accettato subito" ha dichiarato Favreau ai microfoni di Entertainment Weekly.

Favreau ha poi aggiunto: "C'è qualcosa di molto divertente nell'essere sul set con persone che sono entusiaste di incontrare Grogu e quando tengono tra le braccia quel pupazzo sembra che stiano incontrando un personaggio reale. In questa stagione accadono anche cose molto serie e pesanti, quindi questo pianeta ci ha consentito di essere più leggeri per un momento".

Le varie storie raccontate in The Mandalorian e nelle altre serie TV del mondo di Star Wars in programma culmineranno in un grande crossover cinematografico, annunciato alla Star Wars Celebration 2023.