The Mandalorian, le critiche dei fan di Star Wars: "I cameo di Jack Black e Lizzo hanno rovinato tutto"

L'apparizione a sorpresa del duo di stelle hollywoodiane Jack Black e Lizzo non è andato a genio a molti fan di The Mandalorian, che li hanno accusati di aver 'rovinato' lo show.

Sin dal suo primo episodio, uscito nel 2019, The Mandalorian ha avuto numerosi cameo di celebrità esterne al mondo di Star Wars e il trend è proseguito nell'episodio 6 della terza stagione, andato in onda la scorsa settimana. Questa volta è toccato a Jack Black e Lizzo, che hanno interpretato, rispettivamente, Capitan Bombardier e La Duchessa, personaggi della famiglia reale del pianeta Plazir-15. Il loro cameo a sorpresa non è andato particolarmente a genio ai fan della serie che hanno espresso il loro disappunto sui social media, accusandoli di aver rovinato lo show.

Ecco alcuni commenti: "Lizzo e Jack Black in Mandalorian è stato un qualcosa di davvero doloroso da guardare. Ha completamente distrutto la mia immersione all'interno dello show".

C'è chi ha scritto: "Ho visto il nuovo episodio di Mandalorian e sembra proprio che questo show non abbia alcuna direzione. Sembrava uno sketch del Saturday Night Live".

Un utente ha invece deciso di "perdonare" Jack Black soltanto per via della canzone realizzata in Super Mario Bros Il Film: "Perdono Jack Black per quella merdata del sesto episodio soltanto per via di questa canzone".

The Mandalorian 3, la recensione del sesto episodio: c'è del marcio su Plazir-15

Il fandom di Star Wars ha invece apprezzato il cameo di Christopher Lloyd, l'iconico doc Brown di Ritorno al Futuro, nei panni del commissario Helgait. Le varie storie raccontate in The Mandalorian e nelle altre serie TV in programma culmineranno in un grande crossover cinematografico, annunciato alla Star Wars Celebration 2023.