The Mandalorian: ecco chi è Brendol Hux e il suo legame con la trilogia sequel di Star Wars

Nel settimo episodio della Stagione 3 di The Mandalorian, intitolato "Le spie", fa la sua comparsa il personaggio di Brendol Hux, che ha molto a che fare con la trilogia sequel di Star Wars.

Nel corso dell'episodio, il Comandante Brendol Hux viene presentato durante l'incontro del Consiglio delle Ombre con il Moff Gideon. Sentendo il nome "Hux", pensiamo subito che si tratti del Generale Hux, il cattivo interpretato da Domhnall Gleeson in tutti e tre i film della trilogia sequel di Star Wars.

Ovviamente, se teniamo conto della timeline, si tratta di un Hux diverso; siamo ancora tra i 20 e i 30 anni prima degli eventi narrati ne Star Wars: Il risveglio della forza, quindi se fosse stato davvero il Generale Hux avrebbe dovuto essere molto più giovane in questo periodo.

Il Comandante Brendol Hux, tuttavia, è un personaggio estremamente importante di Star Wars, ma questa è la sua prima apparizione in live-action. Hux il Vecchio, a quanto pare, è un vero e proprio malato sociopatico. Ha iniziato a lavorare per la Repubblica, ma non se n'è andato quando questa è diventata l'Impero. Non era soddisfatto della classe di Stormtrooper che abbiamo visto nella trilogia originale e alla fine ha avuto l'idea di rapire bambini e addestrarli, essenzialmente dalla nascita, a diventare Stormtrooper.

Alla fine, in via ufficiosa, creò una propria classe di soldati: i Cadetti del Comandante. Per entrare a far parte di questo gruppo, gli interessati dovevano uccidere un compagno cadetto facendo sembrare la loro morte un incidente. E molti lo fecero. Il personaggio di questo anziano Hux viene esplorato in diversi romanzi canonici di Star Wars, tra cui Aftermath: Life Debt, Aftermath: Empire's End, e Phasma, il romanzo incentrato sul personaggio di Gwendoline Christie.

Il Comandante Brendol Hux che incontriamo in The Mandalorian è in realtà il padre del Generale Armitage Hux, interpretato da Domhnall Gleeson nella trilogia sequel. Ma, come rivelato nel libro Aftermath: Life Debt, Armitage è in realtà il figlio illegittimo di Brendol.

Un altro indizio è contenuto anche nell'attore che lo interpreta: infatti, Brendol Hux è interpretato dall'attore Brian Gleeson, fratello di Domhnall, che ha interpretato il Generale Hux.