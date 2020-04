The Mandalorian 2: Rosario Dawson commenta i rumor su Ahsoka Tano

Dopo essere stata al centro dei rumor per settimane, Rosario Dawson commenta la notizia che new entry del cast di The Mandalorian 2 nel ruolo di Ahsoka Tano. Secondo una recente intervista a Variety, l'attrice sarebbe entrata nel radar di Disney+ anche grazie al supporto dei molti fan che l'hanno caldeggiata sui social, ma, sebbene la scelta di casting sembri proprio azzeccata, la conferma della sua presenza nella serie tv non è ancora arrivata.

Rosario Dawson è cauta e interviene per placare l'entusiasmo, anche se è proprio lei la più emozionata di tutti al pensiero di far parte dell'universo di Star Wars! L'attrice è infatti anche una grandissima fan e sostiene che sarebbe entusiasta di partecipare al progetto: "I due universi, Star Trek e Star Wars. Se entro in quei due, te lo dico, è fatta. Dopo mi ritiro."

Ma la conferma tarda ad arrivare, mentre intorno girano voci addirittura sulla sua futura presenza in altre serie oltre a The Mandalorian 2. Nell'eventualità che i rumor siano veri, Dawson sarà probabilmente la prima a festeggiare, insieme a tutti coloro che hanno supportato la sua candidatura al ruolo: "Non è ancora confermato, ma quando succederà sarò molto felice. Sono molto emozionata al pensiero che venga confermato a un certo punto, e sarà un milione e uno percento grazie ai fan."

Ma non tutti sono entusiasti del possibile ingresso di Rosario Dawson in The Mandalorian 2 come Ahsoka Tano. Ci sono infatti stati fan che hanno criticato la scelta di Rosario Dawson invocando giustizia per la doppiatrice storica del personaggio, Ashley Eckstein, considerandola la sola vera opzione per mantenere la continuità con le precedenti apparizioni di Ahsoka in altri film e show.