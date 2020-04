Star Wars: Rosario Dawson sarà in altre serie oltre The Mandalorian 2?

Rosario Dawson, secondo alcune indiscrezioni, apparirà in più progetti della saga di Star Wars dopo il debutto in The Mandalorian 2.

Rosario Dawson sarà nel cast di The Mandalorian 2 e potrebbe apparire in altre serie tv con il ruolo di Ahsoka Tano, come rivelerebbe un'indiscrezione legata al suo contratto. La notizia, per ora, non è stata confermata dalla Disney o dalla Lucasfilm, tuttavia da tempo si parla dei progetti legati al personaggio di Star Wars.

Il sito The Direct sostiene che tra le clausole dell'accordo stretto tra Rosario Dawson e la produzione dello show prodotto per Disney+ ci sia la possibilità che Ahsoka Tano appaia in altre serie oltre a The Mandalorian, senza però entrare nei dettagli dei progetti a cui sarebbe legata.

Iron Fist: un'immagine di Rosario Dawson

Attualmente la Lucasfilm ha confermato la produzione delle sere dedicate a Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, ma i fan non escludono nemmeno che ci sia in cantiere uno spinoff dedicato all'eroina interpretata da Rosario Dawson che ha debuttato sugli schermi in occasione della serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni nel 2008.

A dare la voce ad Ahsoka era stata Ashley Eckstein, attrice che aveva avuto anche un cameo nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in occasione dell'importante scena in cui Rey combatte contro Palpatine.

Ashley, molto legata al proprio personaggio, non aveva nascosto un po' di disappunto dopo la scoperta che non avrebbe avuto l'opportunità di mantenere il proprio ruolo anche in occasione di The Mandalorian, venendo sostituita con Rosario Dawson.

The Mandalorian, prodotta in esclusiva per Disney+ da Lucasfilm, è la prima serie live-action di Star Wars e, nei suoi 8 episodi, racconta vicende ambientate dopo la caduta dell'Impero, quando nella galassia si è diffusa l'illegalità. Protagonista è un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. A interpretarlo Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos).

La serie è prodotta e scritta da Jon Favreau (già produttore de Il Re Leone e delle saghe di Avengers e Iron Man).

Nel cast anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars).

