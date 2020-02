The Mandalorian 2: a ottobre arriveranno i nuovi episodi della serie su Disney+!

Disney+ ha annunciato quando arriverà in streaming The Mandalorian 2, la seconda stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars.

The Mandalorian 2 arriverà prima del previsto su Disney+: la seconda stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars debutterà infatti nel mese di ottobre.

A rivelare l'atteso aggiornamento è stato Bob Iger, l'amministratore delegato della Disney durante un incontro con gli investitori. I fan di The Mandalorian, e ovviamente dell'adorabile Baby Yoda, dovranno quindi attendere fino all'autunno per scoprire cosa accadrà nel secondo capitolo della storia ideata da Jon Favreau.

La storia si era interrotta, attenzione agli spoiler , con il cacciatore di taglie Din Djarin, il protagonista interpretato da Pedro Pascal, che decide di diventare il protettore della creatura che avrebbe dovuto uccidere e parte con lui (o lei, non essendone stato specificato il sesso) per andare alla ricerca della sua "famiglia", oltre a dover fuggire dai membri dell'Impero che vogliono utilizzarla per degli scopi non ancora precisati.

Il season finale era stato diretto dal regista Taika Waititi e aveva entusiasmato gli soettatori, spingendo i fan a chiedere che venga affidato al filmmaker un lungometraggio della saga stellare.

