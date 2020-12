The Mandalorian 2: Pedro Pascal smentisce le voci su divergenze creative legate al suo elmo

The Mandalorian 2: Il Mandaloriano e Boba Fett nel settimo episodio

Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian, ha smentito le voci su presunte divergenze creative legate al suo personaggio. Qualche mese fa, infatti, era stato suggerito su Twitter che l'attore cileno fosse pronto a lasciare la fortunata serie di Disney+ a causa della sceneggiatura che impone che il Mandaloriano non si tolga mai l'elmo per via del credo della fazione che lo ha cresciuto. Finora abbiamo visto il volto di Pascal solo in due occasioni: nella prima stagione, quando deve ricevere assistenza medica (e consente a un droide di vederlo in faccia poiché tecnicamente questi non è un essere vivente), e nell'episodio più recente quando deve portare a termine una missione per salvare Grogu.

The Mandalorian 2: perché quel gesto nel settimo episodio è così importante per il protagonista

The Mandalorian 2x02: Il Mandaloriano nel Capitolo 10: Il passeggero

Interrogato al riguardo all'interno della trasmissione inglese The One Show, Pedro Pascal ha commentato così la presunta divergenza creativa legata all'elmo:

"Non è affatto vero. È un modo meraviglioso di raccontare questa storia. È sempre stato un credo chiarissimo per il personaggio, e penso che a livello creativo siamo sempre tutti stati d'accordo al riguardo. Voglio che facciano la migliore serie possibile, qualunque sia il modo per farlo."

Sembra quindi che l'attore non abbia nulla in contrario al non mostrare più spesso il volto in The Mandalorian, che chiuderà la sua seconda stagione questa settimana. La terza è già in lavorazione, e dovrebbe debuttare entro la fine del 2021.

The Mandalorian 2, la recensione del settimo episodio: vendetta per amore

L'attore cileno è anche nel cast di Wonder Woman 1984, in uscita in questi giorni nei mercati dove i cinema sono aperti e con la formula ibrida (sala e HBO Max in contemporanea) negli Stati Uniti. In Italia, così come in gran parte dell'Europa, l'uscita è prevista a partire da gennaio. Pascal interpreta Maxwell Lord, uno dei due antagonisti principali della pellicola di Patty Jenkins che racconta una nuova avventura di Wonder Woman prima degli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice.