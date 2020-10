The Mandalorian 2: Disney+ svela un trailer mozzafiato

A sorpresa, Disney+ ha diffuso un nuovo trailer di The Mandalorian 2, seconda stagione dello spinoff di Star Wars in arrivo in streaming a partire dal 30 ottobre.

Il trailer contiene le immagini del Razor Crest inseguito da navi nemiche attraverso canyon di ghiaccio e una nuova missione per il Mandaloriano, che cerca di far s^ che il Bambino si riunisca alla sua gente.

Di recente lo showrunner Jon Favreau e la star Pedro Pascal si sono dichiarati possibilisti di fronte all'ipotesi di un film su The Mandalorian, ma per il momento non vi sono progetti concreti al riguardo.

Oltre a esplorare più a fondo la società e le relazioni tra gli abitanti di Mandalore e i Jedi, la seconda stagione di The Mandalorian dovrebbe dirci qualcosa in più sui Gamorreans. Sullo sfondo del trailer scorgiamo infatti due umanoidi verdi con le sembianze suine che si scontrano sul ring. Ma l'azione si concentra poi sullo scontro tra il Mandaloriano e alcuni cacciatori di taglie che vogliono mettere le mani su Baby Yoda, alias il Bambino.

The Mandalorian vede nel cast Pedro Pascal, con lui Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. Tra i registi della nuova stagione ci saranno Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

The Mandalorian 2: confermata la presenza di Rosario Dawson e Timothy Olyphant