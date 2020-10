The Mandalorian 2: confermata la presenza di Rosario Dawson e Timothy Olyphant

The Mandalorian 2 dovrebbe avere tra i protagonisti delle nuove puntate Rosario Dawson e Timothy Olyphant e la presenza nel cast dei due attori sembra ora confermata grazie a un video.

Disney+ Danimarca ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui si riporta la presenza tra gli interpreti di alcuni attori, oltre alla new entry Sasha Banks.

The Disney Plus Denmark Instagram story confirms Rosario Dawson and Timothy Olyphant for The Mandalorian Season 2! pic.twitter.com/MjF1hM8k0F — Kessel Run Transmissions (@KRTransmissions) October 3, 2020

Nella seconda stagione di The Mandalorian l'attrice Rosario Dawson dovrebbe interpretare la versione live-action di Ahsoka Tano, una delle protagoniste della serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni. Timothy Olyphant, secondo le notizie riportate online, dovrebbe invece essere Cobb Vanth, uno "sceriffo" di Tatooine che ha ottenuto l'armatura del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett.

La sinossi della seconda stagione di The Mandalorian è la seguente: "Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell'era tumultuosa dopo il collasso dell'Impero Galattico".

"La seconda stagione di The Mandalorian" - aveva anticipato il creatore Jon Favreau a proposito dei nuovi episodi - "riguarda l'introduzione di una storia più ampia. Le storie diventano meno isolate, ma ogni episodio ha il suo sapore. Quando introduciamo altri personaggi, ci sono opportunità di seguire diverse trame. Il mondo è stato davvero affascinato da Il Trono di Spade e da come si è evoluto man mano che i personaggi percorrevano strade diverse, questo è stato molto interessante per me."

La prima stagione di The Mandalorian inizia 25 anni prima degli eventi di Star Wars: Il Risveglio della Forza, e si concentra sulla storia di Mando, ovvero Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, un cacciatore di taglie che si ritroverà a proteggere una bizzarra, adorabile creatura che chiama il Bambino, ormai diventato celebre come Baby Yoda. A proposito del rapporto tra i due, Dave Filoni ha detto: "Tutto diventa più grande, la posta in gioco aumenta, ma anche la storia personale tra il Bambino e Mando si sviluppa in un modo che penso piacerà alle persone"