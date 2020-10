The Mandalorian: un film in arrivo? Pedro Pascal e Jon Favreau commentano l'ipotesi

Un film su The Mandalorian? Jon Favreau e la star Pedro Pascal si dichiarano possibilisti, ma non hanno fretta di snaturare la serie Disney+.

La seconda stagione di The Mandalorian approderà su Disney+ il 30 ottobte. nekl frattempo la star Pedro Pascal e lo showrunner Jon Favreau commentano l'ipotesi di un film basato sulla serie tv.

Il produttore esecutivo e showrunner Jon Favreau ha anticipato a Variety che la terza stagione di The Mandalorian dovrebbe entrare in lavorazione "prima della fine dell'anno", non appena Pedro Pascal concluderà le riprese del film The Unbearable Weight of Massive Talent, con Nicolas Cage:

"Stiamo lavorando come se non ci dovessero ulteriori stop. Le innovative tecniche di produzione con l'uso di pannelli video wall-sized come sfondi delle location ci mettono in una posizione unica nell'industria. Inoltre abbiamo un sacco di personaggi mascherati, e gran parte della lavorazione richiede l'uso del digitale. Grazie a queste caratteristiche siamo una serie flessibile ai protocolli di sicurezza richiesti".

Qualche mese fa l'ex CEO di Disney Bob Iger aveva anticipato che le future stagioni di The Mandalorian "includeranno la possibilità di inserire nuovi personaggi nello show per espandere l'universo creativo di Star Wars".

Questa dichiarazione aprirebbe, dunque, alla futura ipotesi che The Mandalorian diventi un film. Al riguardo, Jon Favreau si dimostra possibilista, anche se è molto cauto:

"Oggi la line ache demarca cinema e tv è sottile. Alcune cose che avresti visto solamente su un grande schermo approdano in streaming, ed è possibile anche il percorso opposto. Non ho fretta di portare The Mandalorian in una direzione diversa da quella tracciata, ma siamo aperti alla possibilità e siamo eccitati al pensiero di vedere dove la storia ci condurrà."

Per quanto riguarda Pedro Pascal, a lui l'idea di approdare al cinema non dispiace per niente anche se ammette di non aver sentito nessuna discussione al riguardo:

"Credo che il lavoro sia così bello che mi piacerebbe sperimentare anche l'esperienza del grande schermo. Ma per adesso funziona così bene che non lo vorrei vedere rovinato da qualsiasi cambiamento. So che la sfida mi solleticherebbe, e il nostro team ha l'esperienza giusta per farlo".