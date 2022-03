The Lost City con Sandra Bullock schizza in vetta al box office USA, debutto da 31 milioni

Sandra Bullock conquista il botteghino americano con la scatenata commedia The Lost City, dove è affiancata da Channing Tatum e Daniel Radcliffe, The Batman è ora secondo.

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in un momento sul set

Il ciclone Sandra Bullock si abbatte sul box office americano. L'ultima commedia dell'attrice, lo scatenato The Lost City, con Channing Tatum, Daniel Radcliffe e con un cameo di Brad Pitt, schizza in vetta alla classifica dei film più visti del weekend con sorprendente incasso di 31 milioni di dollari raccolti in 4.253 sale, e una media per sala di 7.288 dollari. Un record per un film guidato da una protagonista femminile in tempi di crisi degli incassi.

The Lost City scalza The Batman dalla vetta, dopo tre settimane di strapotere, ma il film di Matt Reeves incassa altri 20 milioni di dollari arrivando a 332 milioni di incasso in patria. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

Sorpresa ache in terza posizione dove troviamo il debutto di RRR, epica pellicola bellica indiana diretta da S.S. Rajamouli che apre con 9,5 milioni di incasso. Il film debutta con oltre 60 milioni di incassi globali diventando la seconda miglior apertura di sempre per una pellicola indiana.

Perde una posizione l'avventuroso Uncharted, che incassa altri 5 milioni arrivando a un totale di 133,5 milioni. Tom Holland e Mark Wahlberg continuano a mietere successi nell'avventurosa pellicola che racconta le avventure di Nathan Drake, come segnala anche la nostra [recensione di Uncharted (https://movieplayer.it/articoli/uncharted-recensione_26439/ "Uncharted, la recensione: predatori dell'avventura perduta"), che vede il giovane avventuriero impegnato in una pericolosa missione alla ricerca di un tesoro, accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Scivola in quinta posizione l'anime giapponese Jujutsu Kaisen 0: The Movie, che incassa 4,5 milioni arrivando a un imponente totale di 27,7 milioni. Performance impressionante per l'anime che negli USA trova un pubblico affezionato.