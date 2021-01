The Lord of the Rings: la sinossi ufficiale della serie tv conferma la storia e l'ambientazione

Svelata la sinossi ufficiale della serie tv Amazon Prime Video The Lord of the Rings, prequel de Lo Hobbit e Il signore degli anelli; confermata l'ambientazione della Seconda Era della Terra di Mezzo.

La sinossi ufficiale della serie Amazon Prime Video The Lord of the Rings fa chiarezza sulle storie che verranno narrate nello show confermando la storia e l'ambientazione anticipate nei mesi passati.

TheOneRing.net ha diffuso la sinossi in cui viene confermato che la nuova serie sarà ambientata durante la Seconda Era della Terra di Mezzo e coinvolgerà una grande quantità di personaggi. Tra questi ci saranno volti familiari e personaggi nuovi. Al momento non sappiamo se il titolo provvisorio The Lord of the Rings, che fa riferimento a un gruppo specifico di personaggi ed eventi, verrà modificato.

Secondo TheOneRing.net, la serie Amazon "porterà sullo schermo per la prima volta le eroiche leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. L'epico dramma, ambientato migliaia di anni prima degli eventi di Lo Hobbit e Il signore degli anelli, porterà gli spettatori in un'era in cui sono stati forgiati grandiosi poteri, regni sono sorti nella gloria e sono poi caduti in rovina, improbabili eroi sono apparsi e il più grande villain di sempre ha avvolto il mondo nelle tenebre. La serie si aprirà in un periodo di relativa pace per seguire le gesta dei personaggi mentre affrontano l'insorgenza del male nella Terra di Mezzo. Dalle cupe profondità delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste di Lindon, capitale degli elfi, dall'isola mozzafiato che ospita il regno di Númenor agli angoli oscuri della mappa, questi regni e i loro personaggi forgeranno eredità che sopravvivranno molto tempo dopo che saranno scomparsi."

Il prequel de Il Signore degli Anelli si svolgerà, dunque, nella Seconda Era della Terra di Mezzo, che copre un lungo periodo di tempo tra l'apparizione del Signore Oscuro Morgoth e la prima sconfitta del suo servitore Sauron. Restiamo in attesa di aggiornamenti da parte di Amazon per saperne di più.