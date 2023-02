The Last of Us, una star ricorda il film mai realizzato prodotto da Sam Raimi: "Non sarebbe stato il massimo"

Uno dei doppiatori del gioco di The Last Of Us ricorda il tentativo (mai andato in porto) di portare la celebre saga videoludica sul grande schermo con un film firmato a livello produttivo da Sam Raimi.

Prima di diventare una serie tv di successo, The Last Of Us era destinato ad avere un adattamento cinematografico, un film prodotto da Sam Raimi. Un progetto che, secondo una delle star del videogioco, era però destinato a non essere il massimo fin dall'inizio.

Era il 2014 quando Screen Gems, di proprietà di Sony, cerò di portare The Last Of Us sul grande schermo, affidando l'adattamento cinematografico del celebre videogioco per PlayStation alla casa di produzione di Sam Raimi, la Ghost House Pictures Banner. La sceneggiatura, invece, sarebbe stata di Neil Druckmann, creatore del gioco e colui che, nel 2016, ammise di trovarsi in un "inferno produttivo" per quanto riguardava proprio la realizzazione della pellicola (che all'epoca arrivava alla soglia dei 18 mesi di impasse).

In un pezzo del New Yorker Raimi spiegò poi che i piani di Druckmann e di Sony per il film "non coincidevano", con il primo che voleva qualcosa che ricordasse, per certi aspetti, Non è un paese per vecchi e la seconda che invece cercava qualcosa di più simile a World War Z.

Come è andata a finire poi, ormai, lo sappiamo tutti, ma Jeffrey Pierce, interprete di Tommy Miller nel videogioco e del ribelle Perry nella serie tv, ha recentemente detto la sua sulla produzione mai andata in porto, come riporta anche Comicbook: "Per quanto potesse essere ben fatto, non sarebbe mai stato un grande film".

"Con un minutaggio di due ore o poco più, come facevi a raccontare 14/17 ore di storia?" spiega meglio Pierce, e aggiunge "Poi credo ci siano state delle conversazioni riguardo a una sua resa animata in formato cinematografico seriale, qualcosa in motion capture, e quella mi sembrava una buona idea, ma abbiamo scelto un particolare modo d'agire".

E infatti il film che mai fu è diventato ora uno show televisivo, tra l'altro tra i più acclamati in termini di adattamenti videoludici. Un progetto che fin da subito sembrava promettere bene, viste le menti coinvolte.

"Il momento in cui ho sentito che Neil e Craig avevano pranzato insieme (avevo appena finito di vedere Chernobyl in una stanza d'albergo a Vancouver ed ero rimasto senza parole per questo evento storico) sapevo che quei due avrebbero realizzato qualcosa di praticamente perfetto".

E voi, che ne pensate finora di The Last of Us, la serie targata HBO?