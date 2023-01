The Last of Us non è il miglior adattamento videoludico secondo Rotten Tomatoes: scoprite chi lo precede

L'attuale successo, su Rotten Tomatoes, di The Last of Us non deve affatto sorprendere: un altro adattamento videoludico ha avuto la stessa accoglienza.

In attesa della sua uscita italiana, fissata per il 16 gennaio, The Last of Us ha raccolto il plauso della critica specializzata, accompagnato da un punteggio elevato (97%) sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. A discapito dei luoghi comuni in termini di adattamenti dal mondo dei videogiochi, non è stato l'unico prodotto a ottenere un'accoglienza del genere e un punteggio di questo tipo sul sito.

The Last of Us: una scena della serie

In moltissime occasioni gli adattamenti dal mondo dei videogames non hanno avuto il successo sperato, diventando dei veri e propri fallimenti. Andando oltre l'attuale accoglienza di The Last of Us, però, è bene ricordare che esistono anche trasposizioni che sono riuscite nel loro intento, risultando molto amate dal grande pubblico.

Fra queste troviamo, ad esempio, The Witcher, la serie con al centro Henry Cavill (anche se per poco) basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski e sui giochi. Il suo successo, soprattutto con la prima stagione, ha portato a un punteggio di 81% su Rotten Tomatoes. Anche Dragon's Dogma ha raggiunto un punteggio l'83% sul sito, seguita da Werewolves Within con l'86% e Castelvania con il 94%.

Poi ci sono i prodotti che hanno superato gli attuali risultati di The Last of Us, come Cyberpunk: Edgerunners (100% su Rotten Tomatoes) e Arcane (sempre 100%). Ovviamente è bene ricordare che la nuova serie di HBO deve ancora scoprire come verrà accolta una volta a contatto con il pubblico e gli appassionati.