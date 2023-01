The Last of Us: nella serie il prologo è ancora più devastante che nel videogame

Dopo l'uscita del primo episodio di The Last of Us su Sky e NOW, scopriamo che la premiere espande il ruolo di un personaggio secondario con effetti devastanti.

Un cambiamento significativo del primo episodio della serie The Last of Us, disponibile su su Sky e NOW, rende il già straziante prologo del videogioco ancora più devastante.

Attenzione! Chi non vuole conoscere spoiler sul primo episodio di The Last of Us non prosegua nella lettura della seguente news

La nostra recensione in anteprima di The Last of Us vede la serie come uno dei migliori adattamenti mai tratti da un videogame. Il gioco inizia dandoci il controllo della figlia di Joel, Sarah, poche ore prima che la società inizi a crollare dopo l'insorgenza del virus Cordyceps. Anche la premiere della serie HBO, composta da 9 episodi, si svolge aderendo al punto di vista di Sarah (Nico Parker), che seguiamo a ungo e da vicino.

Seguiamo Sarah mentre va a scuola, fa visita a un anziano vicino, si reca in un'officina per riparare l'orologio di suo padre per il suo compleanno e torna a casa per guardare un film con Joel. Per tutto il giorno, riceviamo indizi sul fatto che qualcosa di grave sta per accadere, ma non scopriamo esattamente cosa sta succedendo fino a quando più tardi, quella stessa notte, Sarah non si sveglia al suono di elicotteri ed esplosioni.

A questo punto viene ricreata la sequenza di fuga al cardiopalma del gioco, mentre Joel, Sarah e Tommy tentano di uscire dalla città prima che si scateni l'inferno. Sfortunatamente, proprio mentre la salvezza sembra vicina, Sarah viene uccisa da un soldato e muore tra le braccia di suo padre.

Nella featurette "Inside the Episode" (che trovate di seguito), il co-creatore di The Last of Us Craig Mazin spiega perché ha ritenuto che "era importante per noi presentare al pubblico una Sarah che credevamo di poter seguire per il resto della serie. È quasi la protagonista, finché non si verifica il disastro".