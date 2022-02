The Last of Us: la serie HBO non verrà trasmessa nel 2022

I fan di Joel ed ellie dovranno attendere ancora a lungo, l'adattamento seriale di The Last of Us non uscirà nel 2022.

Non aspettarti di vedere la serie HBO The Last of Us tanto presto. Il presidente della programmazione di HBO Casey Bloys ha dichiarato in un'intervista a The Hollywood Reporter che l'adattamento dei giochi apocalittici di Naughty Dog non andrà in onda nel 2022. Bloys non ha rivelato una data di uscita precisa, ma ha aggiunto che le riprese erano ancora in corso nella città di Calgary, in Canada.

The Last Of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey nella prima foto

La serie, ispirata al popolarissimo e acclamato videogame omonimo, vede protagonisti Pedro Pascal, veterano di Narcos e The Mandalorian, nei panni del sopravvissuto brizzolato Joel, mentre Bella Ramsey de Il trono di spade interpreta l'adolescente Ellie. Merle Dandridge interpreta la leader della resistenza Marlene, mentre Gabriel Luna e Anna Torv sono, rispettivamente, il fratello di Joel, Tommy, e la contrabbandiera Tess. Nick Offerman ha un ruolo da guest star.

Basato sull'acclamato videogioco sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, lo show storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il disincantato Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

The Last of Us: cosa sappiamo sulla serie tv HBO

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi troviamo lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Il creatore del gioco Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto