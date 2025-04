The Last of Us ottiene il rinnovo per la stagione 3 prima del suo ritorno sugli schermi

HBO ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 3 della serie The Last Of Us, con star Pedro Pascal e Bella Ramsey.

HBO ha annunciato il rinnovo per la stagione 3 della serie The Last Of Us, il progetto tratto dal popolare videogioco.

Il secondo capitolo della storia non è ancora arrivato sugli schermi televisivi, in Italia di Sky e in streaming su NOW, ma i produttori hanno annunciato che verranno realizzati ulteriori episodi.

Il ritorno della serie

Attualmente non è stato annunciato se la terza stagione di The Last of Us sarà l'ultima e i creatori Neil Druckmann e Craig Mazin hanno in precedenza spiegato che stavano pensando di realizzare quattro capitoli della storia tratta dai due videogiochi.

Nelle prossime settimane arriveranno sugli schermi le sette puntate inedite con star Pedro Pascal e Bella Ramsey, di cui potete leggere la nostra recensione.

Una foto di Bella Ramsey

Francesca Orsi, responsabile di HBO, ha dichiarato: "Non si può esagerare nel dichiarare quanto HBO sia orgogliosa per l'incredibile risultato raggiunto con la seconda stagione di The Last of Us. Craig, Neil, Carolyn e l'intero team di produttori, il cast e la troupe hanno realizzato un seguito magistrale e siamo elettrizzati nel portare il potere della narrazione di Craig e Niel in quella che sappiamo sarà un'ugualmente emozionante e straordinaria terza stagione".

Le dichiarazioni degli sceneggiatori

Druckmann ha aggiunto: "Vedere The Last of Us portata in vita in modo così meraviglioso e fedele è stato uno dei momenti migliori della mia carriera e sono grato per il sostegno pieno di entusiasmo ed emozionante dei fan. Molto di quel successo è dovuto al mio complice, Craig Mazin, alla nostra partnership con HBO, e al nostro team di PlayStation Productions. Da parte di tutti a Naughty Dog, del nostro cast e della nostra troupe, grazie per averci dato questa opportunità. Siamo elettrizzati nel proporvi ancora più The Last of Us".

Mazin ha sottolineato: "Ci siamo avvicinati alla seconda stagione con l'obiettivo di creare qualcosa di cui potevamo essere orgogliosi. I risultati finali hanno superato anche i nostri obiettivi più ambiziosi grazie alla nostra continua collaborazione con HBO e all'impeccabile lavoro del nostro cast e della nostra troupe che non hanno paragoni. Non vediamo l'ora di continuare la storia di The Last of Us con la stagione tre!".

La prima stagione ha ottenuto visualizzazioni record su HBO e non è quindi sorprendente l'annuncio di un rinnovo.