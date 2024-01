The Last of Us, la regista di Loki si occuperà di almeno un episodio della seconda stagione

Secondo quanto svelato dallo scooper Jeff Snieder, pare che Kate Herron - regista già apprezzata per il suo lavoro sulla prima stagione di Loki - dirigerà almeno un episodio di The Last of Us - Part II, le cui riprese inizieranno tra qualche settimana.

Sneider ha ipotizzato che potrebbe dirigere più di un episodio, ma ha potuto affermare con sicurezza che ne dirigerà solo uno. Al momento non è chiaro quale episodio o quali episodi dirigerà, ma data la densità di un gioco come The Last of Us Part II, è probabile che non ci saranno episodi "riempitivi". Herron ha ricevuto molti consensi per il suo lavoro su Loki, uno show considerato tra i migliori dei Marvel Studios, se non il migliore in assoluto.

The Last of Us è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, coinvolti anche come produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

Le new entry nel cast

Al cast della seconda stagione di The Last of Us si sono uniti recentemente Young Mazino e Isabela Merced, che ricopriranno i ruoli di Jesse e Dina, ma il casting più importante in assoluto ha riguardato il personaggio di Abby, la principale antagonista del secondo videogame, che avrà il volto e il corpo di Kaitlyn Dever.

The Last Of Us 2: lo showrunner conferma la data dell'inizio delle riprese

Con le riprese previste tra qualche settimana, The Last of Us Part II dovrebbe arrivare su HBO nel 2025.