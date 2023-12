The Last Of Us 2: lo showrunner conferma la data dell'inizio delle riprese

Craig Mazin, showrunner della serie, ha confermato la data prevista per l'inizio delle riprese della stagione 2 di The Last Of Us.

Le riprese della stagione 2 della serie The Last Of Us hanno ora una data precisa previsto per l'inizio del lavoro sul set: il 12 febbraio.

A rivelarlo è stato lo showrunner Craig Mazin durante un evento organizzato dal magazine Variety.

L'inizio del lavoro sul set

Alcuni giorni fa era emersa l'indiscrezione relativa a un possibile impegno sul set previsto per febbraio nella città di Vancouver grazie al sindacato dei registi canadesi. Rispetto a quanto era stato anticipato sul via alla produzione della seconda stagione di The Last of Us è cambiata la data di circa una settimana, iniziando quindi prima del previsto.

Cosa accadrà nei prossimi episodi

Nella seconda stagione, Pascal e Bella Ramsey torneranno nei ruoli di Joel Miller ed Ellie Williams. L'attualità di The Last of Us si concentra nella trama distopica, lo show è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna.

Al centro della trama c'è la relazione tra Joel ed Ellie, un'adolescente che potrebbe essere la chiave per la cura di una pandemia mortale. Joel viene assunto per far uscire di nascosto la ragazza 14enne da una zona di quarantena. Quello che inizia come un facile incarico diventa ben presto un viaggio straziante mentre attraversano gli Stati Uniti, affidandosi l'uno all'altra per sopravvivere in questo mondo brutale e desolato.