The Last of Us 2: Isabella Merced si unisce al cast, interpreterà Dina

Isabela Merced affiancherà Kaitlyn Dever e young Magazino tra i nuovi arrivi della seconda stagione di The Last of Us nel ruolo di Dina.

Dopo Kaitlyn Dever e young Magazino, proseguono gli annunci legati all'espansione del cast di The Last of Us 2. Stavolta tocca a Isabela Merced, che si unisce al resto degli interpreti nel ruolo di Dina.

Sweet Girl: Isabela Merced in una scena del film

Spirito libero la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono, Dina è uno dei personaggi del popolare videogame che ha trovato forma sul piccolo schermo grazie a Craig Mazin e al creatore del videgioco e produttore esecutivo Neil Druckmann. Riguardo all'ingaggio i due hanno dichiarato:

"Dina è calorosa, brillante, selvaggia, divertente, retta, pericolosa e immediatamente adorabile. Puoi cercare all'infinito un attore che incarni senza sforzo tutti questi aspetti oppure puoi trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia".

The Last of Us 2 potrebbe adattare i "lost levels" del videogame

Cosa vedremo nella seconda stagione?

Il videogame The Last of Us 2 contiene un salto temporale in avanti di diversi anni, presentando ai fan Ellie all'età di 19 anni (nella prima parte aveva 14 anni). La storia segue l'ormai adulta Ellie mentre dà la caccia a una sconosciuta nota come Abby, seguendo lei e la sua fazione attraverso il paese fino alla periferia in rovina di Seattle. Il gioco è visceralmente violento, ancor più della Parte I, ma la domanda principale che si fanno i fan riguarda l'ambientazione temporale dello show.

La stagione 2 potrebbe esplorare il periodo tra la Parte I e la Parte II e un'eventuale stagione 3 adattare il resto della Parte II? Oppure lo show si tufferà direttamente nella Parte II, modellando Bella Ramsey in modo che dimostri la sua età anagrafica? Questo lo scopriremo più avanti.