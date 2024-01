The Last of Us 2: Kaitlyn Dever sarà Abby, ecco la conferma ufficiale

La seconda stagione di the Last of Us vedrà l'arrivo di Abby, a interpretarla sarà l'attrice di Dopesick Kaitlyn Dever.

La voce circolava nell'aria da tempo, ma adesso HBO ha confermato ufficialmente la new entry nel cast di The Last of Us 2. La serie ispirata al videogioco di culto ha trovato la sua Abby: sarà Kaitlyn Dever a interpretare il personaggio chiave.

Kaitlyn Dever si calerà nei panni di Abby, un abile soldato la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova mentre cerca vendetta per coloro che amava.

Unbelievable: una foto della protagonista Kaitlyn Dever

Riguardo all'ingaggio, i produttori esecutivi di The Last of Us Craig Mazin e Neil Druckmann hanno dichiarato:

"Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima stagione: cerchiamo attori di livello mondiale che incarnino le anime dei personaggi nel materiale originale. Niente conta più del talento e siamo entusiasti di avere un'acclamata artista come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia".

Come sarà la nuova Abby?

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

L'ipotesi dell'ingaggio di Kaitlyn Dever nella seconda stagione di the Last of Us era circolata già la scorso novembre. L'attrice che si è distinta per la sua performance altamente drammatica nella serie Dopesick affronterà il personaggio di Abby Anderson, che nel videogame è un formidabile membro del WLF (Washington Liberation Front) ossessionata dall'idea di rintracciare Joel (Pedro Pascal), colpevole di aver ucciso suo padre (il medico che si stava preparando a operare Ellie nel finale di stagione). Il controverso personaggio finisce per diventare il protagonista secondario del gioco (o il suo antagonista principale, a seconda del punto di vista).

Visto che nel canone del videogioco Abby è alta, muscolosa e imponente (un personaggio la descrive come "solida come un bue"), potrebbe essere richiesto a Kaitlyn Dever di metter su massa muscolare e plasmare il suo fisico minuto, ma questo lo scopriremo più avanti.

The Last of Us 2 arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.