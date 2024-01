The Last Of Us 2: Young Mazino entra nel cast con il ruolo di Jesse

La produzione della stagione 2 di The Last Of Us ha rivelato che Young Mazino, recentemente nel cast di Beef - Lo scontro, ha ottenuto il ruolo di Jesse.

Il cast della stagione 2 di The Last of Us, che arriverà sugli schermi italiani in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sta iniziando a delinearsi. Dopo l'arrivo di Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, la produzione ha oggi annunciato quello di Young Mazino nel ruolo di Jesse.

I nuovi arrivi nel cast

Le riprese dei prossimi episodi di The Last of Us prenderanno il via a metà febbraio e tra i nuovi arrivi ci sarà quello di Young Mazino nella parte di Jesse. Il personaggio viene descritto come un pilastro nella sua comunità, un giovane che mette i bisogni degli altri sempre al primo posto, sacrificandosi, alle volte dovendo pagare un costo terribile.

L'attore è stato recentemente nominato agli Emmy per la sua interpretazione nella serie Beef - Lo scontro, il progetto Netflix con star Steven Yeun e Ali Wong che ha conquistato i giurati dei Golden Globe 2024.

Craig Mazin e Neil Druckmann, produttori e co-creatori della serie, hanno dichiarato: "Young è uno di quei rari attori che è immediatamente innegabile fin dal primo momento in cui lo vedi. Siamo così fortunati nell'averlo nel cast e non vediamo l'ora che gli spettatori lo vedano brillare nel nostro show".

Nel videogioco Jesse è l'ex fidanzato di Dina e ha un ruolo importante nella storia di Ellie e Joel.

The Last of Us, Bella Ramsey sull'essere una baby star: "Odiavo essere trattata con condiscendenza"

The Last Of Us è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, coinvolti anche come produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.