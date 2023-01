The Last of Us: Pedro Pascal rivela il bizzarro motivo alla base delle critiche di alcuni fan

I fan di The Last of Us avevano criticato la somiglianza estetica di Pedro Pascal con Joel e Craig Mazin ha svelato quanto accaduto.

Con l'uscita di The Last of Us, la nuova serie tv targata HBO, sempre più imminente, la curiosità nei confronti di questo progetto cresce sempre di più. Date le grandi aspettative della community videoludica Pedro Pascal si è trovato per le mani un ruolo iconico con un suo fondamentale peso, di cui Craig Mazin ha recentemente raccontato un aneddoto.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Durante una recente chiacchierata con The Hollywood Reporter Craig Mazin, uno degli autori di The Last of Us, ha rivelato che i fan dei videogiochi hanno immediatamente messo in dubbio il casting di Pedro Pascal come Joel una volta ufficializzato, specialmente per le varie differenze estetiche fra i due, come la lunghezza della barba: "Per alcune persone questo è un serio problema! Dal loro punto di vista la situazione è tipo, 'Oh mio Dio, non può nemmeno avere la stessa barba di Joel nel gioco.'"

Un'uscita del genere, per quanto esagerata possa sembrare, suggerisce perfettamente tutto l'amore che gli appassionati provano nei confronti di questi personaggi, e quello contro cui dovranno scontrarsi gli attori di questa storia per il piccolo schermo.

The Last of Us: Craig Mazin elogia il lavoro di Bella Ramsey sul set della nuova serie HBO

Attesa per gennaio, la serie tv di The Last of Us può contare su un cast composto da Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, e Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.