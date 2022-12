The Last of Us: Craig Mazin elogia il lavoro di Bella Ramsey sul set della nuova serie HBO

Craig Mazin, showrunner di The Last of Us, ha voluto elogiare il grande impegno dimostrato sul set da Bella Ramsey, la giovane attrice che interpreterà Ellie nella nuova serie targata HBO.

È inutile negarlo, The Last of Us è uno dei titoli più attesi del prossimo anno. Al centro della serie tv targata HBO troviamo Pedro Pascal e Bella Ramsey. Recentemente lo showrunner Craig Mazin ha speso parecchi elogi per l'interpretazione della giovane attrice.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

"Quello di Ellie è stato il ruolo più difficile da scritturare, data la complessità nell'interpretarla", ha detto Mazin parlando con SFX. "Stiamo cercando una ragazza di 14 anni che sia in grado di renderla al meglio. È facile recitare male, è difficile da farlo bene, ed è ancora più complesso farlo in modo brillante. I più giovani non hanno avuto modo di affinare le proprie potenzialità sul set. È complicato trovare ragazzi che possano incarnare questo tipo di recitazione".

Una volta selezionata Bella Ramsey lo showrunner ha dovuto presentarla a Neil Druckmann (creatore di The Last of Us), temendo che non le sarebbe piaciuta, ma non è andata così: "Ero terrorizzato dal fatto che a [Druckmann] non sarebbe piaciuta e avrei dovuto vivere il resto della mia vita sapendo che non avremmo potuto avere la migliore Ellie di sempre. Fortunatamente l'ha amata. [Ramsey] È semplicemente l'artista più straordinaria in circolazione".

Attesa per l'anno prossimo, la serie tv di The Last of Us vanta un cast davvero niente male, composto da Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, e Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.

The Last Of Us: nella serie la violenza sarà ridotta all'essenziale rispetto ai videogiochi

Lo show è scritto da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (autore del videogioco originale) qui anche produttori esecutivi. The Last of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi.