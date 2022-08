The Last of Us: primo sguardo a Pedro Pascal e Bella Ramsey nel teaser HBO

Un primo teaser dedicato ai nuovi show in arrivo su HBO svela le prime sequenze di The Last of Us, mostrando in azione Joel ed Ellie.

HBO ha diffuso le prime sequenze di The Last of Us in un teaser che anticipa le mosse dei personaggi interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, Joel ed Ellie, in un mondo post-apocalittico e innevato. Il teaser contiene anche le prime immagini di The Idol e delle nuove stagioni di Succession, The White Lotus, The White House Plumbers, Industry e altre serie.

Oltre a Joel ed Ellie, il teaser di The Last of Us disponibile da 1:40 offre un primo sguardo a Sarah (Nico Parker), la figlia di Joel, Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett).

Il teaser si apre in inverno quando Ellie dice: "Tutti quelli di cui mi sono preso cura, sono morti o mi hanno lasciato". Joel risponde dicendo: "Non hai idea di cosa sia la perdita". Vengono poi mostrati frammenti di altre scene, inclusa una straziante presa dall'inizio del videogame, Joel che addestra Ellie a usare una pistola e altro ancora. Il teaser ci offre una prima idea del tono che avrà l'attesa serie, in uscita in Italia su HBO, e in Italia su Sky e NOW, nel 2023.

The Last of Us: cosa sappiamo sulla serie tv HBO

Basato sull'acclamato videogioco sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, The Last of Us si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il disincantato Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi troviamo lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Il creatore del gioco Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto.